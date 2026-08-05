Погружная гондола в Цинновице: необычная достопримечательность открывает подводный мир Балтийского моря

На побережье Балтийского моря есть малоизвестные места с необычными достопримечательностями. Одно из них особенно привлекает туристов, поскольку позволяет наблюдать за морскими обитателями.

Речь идет об одном из самых уникальных сооружений в Европе – погружной гондоле в Цинновице, пишет Interia Kobieta.

Что стоит знать об острове Узедом?

В Балтийском море, на территории Мекленбург-Передняя Померания в Германии, расположен курортный остров Узедом. Отправляясь сюда, туристы выбирают для себя самую интересную локацию – пляж Цинновица со светлым песком и разноцветными шезлонгами.

Город привлекает тех, кто любит пешие прогулки и велоспорт, а самое интересное здесь – погружная гондола. Внимание путешественников может сразу привлечь необычный купол, расположенный в конце деревянного пирса. Своей формой он чем-то напоминает космический корабль.

Чем впечатляет погружная гондола?

Капсула вмещает 24 человека, которые попадают в герметичный, закрытый салон. Каждый час гондола частично опускается под поверхность воды на глубину нескольких метров.

Такое уникальное приключение длится 45 минут. Благодаря большим метровым окнам можно наблюдать за окружающей морской жизнью. Впечатление дополняет фильм о подводной жизни, однако он идет только на немецком языке.

Аттракцион для туристов работает ежедневно с 11 утра до 20 часов вечера. Стоимость билета для взрослых составляет 12 евро, а для детей до 15 лет – 7 евро.

Лучшие условия для наблюдения за подводными обитателями – летние месяцы, когда вода полностью прозрачна. В это время можно наблюдать за стаями мелких рыбок, медузами, мигрирующим планктоном или мелкими ракообразными.

Что еще стоит увидеть в Цинновице?

Помимо гондольного подъемника, в Цинновице есть еще много интересных мест. Это третий по старшинству курортный город на острове, откуда открываются потрясающие виды на песчаное побережье.

Прежде чем добраться до подводной гондолы, туристы могут прогуляться вдоль 315-метрового деревянного пирса. После этого стоит прогуляться по городу. Цинновиц славится курортной архитектурой XX века. Здесь немало элегантных вилл с многочисленными орнаментами, ухоженные сады и парки, в которых захочется провести время.

Но если увидеть рыб и медуз здесь можно с глубины, то местность рекомендуют осмотреть и с высоты птичьего полета. Туристам советуют отправиться в кафе Ostsee Lift-Café.

Заведение почему-то напоминает водную гондолу, но поднимается уже в противоположном направлении – на 25 метров над уровнем моря. Отдыхающие получают прекрасную возможность увидеть окрестности и полюбоваться панорамным видом.