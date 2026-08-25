Многие туристы допускают эту ошибку: важный нюанс об озере Комо

Вскоре пейзажи и атмосфера вокруг знаменитого озера Комо в Италии сильно изменятся. Осенью вместо толп туристов и очередей к инстаграмным локациям прибрежные городки погрузятся в атмосферу спокойствия. В то же время пейзажи у озера станут еще ярче благодаря желто-багряной листве.

Осень – прекрасное время, чтобы запланировать поездку на озеро Комо. Однако есть один нюанс, о котором стоит знать всем, кто впервые отправляется в это сказочное место. Подробнее об этом рассказала пользовательница TikTok @anitelya.

Что нужно знать перед поездкой на Комо?

Многие туристы планируют поездку непосредственно в город Комо, и это их самая большая ошибка. На самом деле лучшие виды не в Комо, а в окрестных городках: Варена, Белладжо и Менаджо. Именно они лучше всего подойдут для первого знакомства с озером Комо.

Добраться до этих мест можно на поезде до Варены из Милана. Время в пути – около часа. Билет стоит 8 евро, а купить его можно в приложении Omio. Поезда курсируют каждый час, поэтому можно выбрать самое удобное время.



Вилла Монастеро в городке Варена у озера Комо / Фото Pinterest

Уже в Варене можно сесть на паром и посетить Белладжо и Менаджо. Однако автор видео приехала в субботу, когда к паромной переправе выстроилась огромная очередь из туристов. Девушка решила не тратить время на ожидание и провела весь день в Варене. Украинке здесь настолько понравилось, что она готова приехать в этот же город еще раз.

В Варене девушка часами гуляла, наслаждаясь невероятными пейзажами вокруг. Она также заглядывала в местные рестораны, где ужин на двоих в среднем обходился в 30 евро. В Варене стоит посетить виллу Монастеро, вход на территорию которой стоит 9 евро. Здесь есть ботанический сад с экзотическими растениями, тропинки с видом на озеро и высокие кипарисы.

Обратите внимание! Ранее мы рассказывали о 4 самых красивых виллах на озере Комо. Все они настолько красивы, что напоминают сказку.

Украинка рассказала об ошибке туристов, которые едут на озеро Комо: видео

Летом поездка на озеро Комо может оказаться очень утомительной – палящее солнце, толпы туристов, бесконечные очереди. В таких условиях сложно наслаждаться атмосферой и красотой вокруг. Сентябрь и октябрь – это прекрасный период, чтобы увидеть озеро Комо во всей его красе и в тишине.