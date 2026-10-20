Огромная скала посреди пустыни, к которой нельзя прикасаться: загадки самой мистической горы Австралии

В сердце Австралии, вдали от городов и побережья, в пустыне возвышается монолит Улуру. Его силуэт виден издалека, а необычная окраска делает его похожим на декорацию к фильму. Это место имеет древнюю историю, связанную с верованиями коренных народов, и до сих пор хранит тайны. А еще здесь действуют странные правила: подниматься на вершину запрещено, а некоторые участки нельзя даже фотографировать.

В Австралии посреди бескрайней пустыни возвышается гигантская скала, которая меняет свой облик в зависимости от времени суток – Улуру. На рассвете она окрашивается в оранжевые оттенки, днем становится медной, а на закате – кроваво-красной. На протяжении тысячелетий аборигены считали это место священным и даже верили в проклятие Улуру. 24 Канал расскажет, что скрывает загадочный монолит.

Гора, которая на самом деле не гора: что известно о гигантском монолите

Монолит Улуру расположен на Северной территории Австралии, примерно в 450 километрах от города Алис-Спрингс. Вокруг него простираются бескрайние пустынные равнины, на которых почти нет высокой растительности. Именно поэтому огромная скала производит столь сильное впечатление посреди равнинного ландшафта.

Размеры монолита действительно впечатляют: Улуру возвышается на 348 метров, имеет окружность около 9,4 километра и протяженность примерно 3,6 километра. Для сравнения: это примерно высота 100-этажного небоскреба, оказавшегося посреди пустыни.

Несмотря на то, что туристы называют Улуру горой, геологи классифицируют его как монолит, состоящий преимущественно из красного песчаника, сформировавшегося в результате сложных геологических процессов на протяжении сотен миллионов лет.

Интересно, что Улуру – не единственная необычная скала в этой местности. Примерно в 32 километрах к западу расположен комплекс Ката-Тьюта, состоящий из 36 огромных каменных куполов. Вместе эти природные образования образуют национальный парк, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Монолит Улуру / Фото Felix Y

Почему Улуру меняет цвет?

Одна из самых удивительных особенностей австралийского монолита – его способность менять окраску. Огромная скала постепенно переходит от нежно-розового к насыщенному оранжевому, а затем становится темно-красной.

Однако никакой мистики в этом явлении нет. Секрет заключается в составе породы и особенностях освещения. Песчаник Улуру содержит железо, которое под воздействием кислорода окисляется. На поверхности скалы образовался характерный слой оксидов железа, придающий ей красноватый оттенок. А солнечный свет в течение дня меняет угол падения и интенсивность, из-за чего цвет монолита постоянно меняется.

В то же время после сильных дождей Улуру еще больше меняет свой облик. Вода стекает по многочисленным трещинам и углублениям, образуя временные водопады, высота которых может достигать 100 метров. На фоне красного камня это создает почти фантастический пейзаж.



Огромный монолит Улуру / Фото Depositphotos

Проклятие Улуру: почему туристы боятся забирать оттуда камни?

Для коренного населения Улуру является священным местом, связанным с легендами о сотворении мира. Согласно преданиям, скалы, пещеры, водные источники и ущелья Улуру связаны с деяниями древних существ-предков. Каждая часть этого ландшафта может иметь свою историю и духовное значение. Именно поэтому некоторые участки монолита считаются особенно священными – фотографировать их или даже прикасаться к ним строго запрещено.

Но вокруг Улуру существует еще одна загадочная история, которая особенно интересует туристов – об "проклятие Улуру". На протяжении десятилетий некоторые посетители брали с собой небольшие обломки скалы в качестве сувениров. Впоследствии часть из них возвращала камни по почте в национальный парк, утверждая, что после этого в их жизни начались неприятности: болезни, несчастные случаи, проблемы в семье и финансовые потери.

Такие истории получили название sorry rocks – "камни извинения" – и породили немало легенд о якобы сверхъестественной мести монолита. Для аборигенов возвращение камней имеет иной смысл – оно символизирует уважение к священной земле, которую нельзя присваивать.

Улуру на закате / Фото Depositphotos

Почему туристам навсегда запретили подниматься на монолит?

Когда-то восхождение на Улуру было одним из главных туристических развлечений Австралии. Однако для коренного народа анангу это было неприемлемо. Согласно их законам и верованиям, восхождение на Улуру нарушает духовную связь с землей и проявляет неуважение к предкам.

К тому же маршрут был опасным. Скала имеет крутые склоны, а поверхность после дождя становится скользкой. По данным Национального музея Австралии, во время восхождений на Улуру погибли 37 человек.

В 1985 году территория национального парка была передана в собственность аборигенов. С тех пор вопрос о закрытии туристического маршрута поднимался неоднократно. В конце концов, в 2017 году восхождение было запрещено. Попытка обойти запрет является нарушением австралийского природоохранного законодательства и может повлечь за собой штраф.

В то же время посещать сам монолит никто не запрещает. Путешественники могут гулять по специальным маршрутам у его подножия, слушать рассказы местных гидов, рассматривать наскальные рисунки и знакомиться с культурой анангу.

Главная тайна австралийского монолита заключается не в его цвете или легендах о проклятии. Это место – о людях, которые жили на этой земле задолго до появления туристов. Для народа анангу Улуру – это часть истории, которую они и сегодня стараются сохранить.