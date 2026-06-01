Какое озеро скрывает миллиарды кубометров смертельного газа, но туристы все равно туда едут

Это озеро, расположенное в Африке, с виду настоящий Эдем. Однако за идиллической картинкой скрывается вулкан с ядовитым дыханием.

Удивительно, но многие туристы не боятся, наоборот – обожают это место. А почему – 24 Канал расскажет подробнее.

Изумрудный глаз с ядовитым сердцем: почему Киву – одно из самых странных озер планеты?

Киву – одно из Великих озер Африки. И одновременно одно из самых глубоких пресноводных озер континента со средней глубиной в 240 метров, как отмечают на shadowsofafrica.com.

Голубое зеркало озера Киву, что лежит на границе Руанды и Конго, похоже на африканский рай, где время замедляется под горячим солнцем. Но это не просто красивый водоем, это еще и гигантская природная ловушка.

Под колоссальным давлением воды там растворено около 300 миллиардов кубических метров углекислого газа. Это уже страшная цифра, но есть еще одна – добавляем и 60 миллиардов кубических метров метана.

Что это значит? Что Киву является одним из трех озер в мире, способных на лимническое извержение – внезапный озерный выброс. Механизм этой угрозы напоминает разъяренный жидкий вулкан – гигантский "пузырь смерти" вырывается на поверхность, вытесняя кислород и убивая все живое вокруг.

Начинается же все с того, что углекислый газ просачивается сквозь разломы от подземных вулканов, а бактерии вырабатывают метан в отложениях на дне. На большой глубине холодная вода не смешивается с теплыми поверхностными слоями, поэтому газы накапливаются тысячелетиями. И любой сильный толчок может нарушить этот хрупкий баланс.

Чем занимаются туристы на берегах Киву – "смертельного Эдема"?

В зафиксированной истории человечества полномасштабных лимнических извержений на озере Киву не было, и это ощутимо успокаивает туристов. Поэтому, несмотря на скрытую опасность или и немного даже благодаря ей, берега Киву превратились в магнит для путешественников, которые ищут контрасты.

Насыщенная жизнь бурлит в Гисенье (Рубаву) – руандийской ривьере с золотыми пляжами и пальмами, как пишет visitrwanda.com, где вечерний коктейль смакуют под шепот волн. Да, тех самых, скрывающих миллиарды кубов смерти. Правительство Руанды ставит на экотуризм как на двигатель экономической трансформации, и делает уникальную геологию озера топовой фишкой.

Интересный факт: в 2016 году стартовал уникальный проект KivuWatt. В его рамках, как описывает copernicus.org, специальные платформы, дрейфующие на поверхности Киву, выкачивают воду с глубины более 300 метров, отделяют метан для генерации электроэнергии, а затем закачивают дегазированную воду обратно. Это настоящая терапия для озера, которая снижает внутреннее давление, делая жизнь 2,5 миллиона человек на берегах безопаснее.

Каждый турист сегодня возле Киву на стороне Руанды может увидеть, как развитие современной инфраструктуры и отелей соседствует с первозданной красотой. А заодно и создает атмосферу курортного рая, хоть и на пороховой бочке.

Буквально рядом, дорогу перейти, стоит город Гома, но это уже другая страна – Демократическая Республика Конго. Там поток гостей не такой ощутимый, потому что ситуация с безопасностью нестабильна. Тем не менее город привлекает поклонников экстремального туризма. В тихие же времена люди спокойно отдыхают в отелях на побережье, катаются на каноэ или лодках и посещают зеленый остров Ченгера.

В общем, озеро Киву – это уникальное место, где туристы воочию видят невероятную гармонию "старой Африки" и прогрессивных технологий. Посетить эти берега – значит почувствовать настоящую энергию прошлого и будущего континента в одном адреналиновом дыхании.