Не Лондон и не Париж: в этом городе зажгли первый в мире уличный газовый фонарь

В Низких Бескидах расположен польский город Горлице, известный своей историей нефтедобычи. Именно развитие нефтяной промышленности в свое время превратило его в один из ведущих промышленных центров региона.

Его называют "Городом света", поскольку именно здесь в 1854 году зажгли первый в мире уличный газовый фонарь, пишет Interia Kobieta. Сегодня город хранит память об этом событии и развитии нефтяной промышленности благодаря музеям, историческим памятникам и фестивалям.

Как Горлице стало "городом света"?

Первые упоминания о нефти в окрестностях Горлиц датируются XVI веком. Сначала ее использовали в быту и народной медицине, в частности для ухода за кожей, смазки инструментов и защиты древесины.

Впоследствии добыча начала развиваться более активно. В 1791 году вблизи Сенковой и Сяр появились первые нефтяные скважины. Важную роль в становлении отрасли сыграл фармацевт из Львова Игнаций Лукасевич, который проводил эксперименты с нефтью и поселился в Горлицком регионе.

В аптеке, которую он арендовал в здании городской ратуши, Лукасевич разработал способ получения керосина путем дистилляции нефти. Это топливо хорошо горело и подходило для освещения.

В 1853 году лампу Лукасевича использовали для освещения операционной в больнице. Тогда Игнаций работал в львовской аптеке "Под золотой звездой". А уже в 1854 году в Горлице установили первый в мире уличный газовый фонарь, что стало знаковым событием в истории города.

В память об этом здесь возвели часовню Скорбящего Иисуса – памятник, что напоминает о первом фонаре. Она расположена на перекрестке улиц Костюшко и Венгерской.

В 1881–1886 годах регион стал одним из самых мощных нефтедобывающих центров Галичины: ежегодно здесь добывали около 40 тонн нефти. По объемам добычи регион уступал лишь США и России.

Однако развитие промышленности прервала Первая мировая война. Шахты, резервуары и другие объекты в 1915 году подверглись значительным разрушениям. После войны производство возобновили в Горлице и соседних населенных пунктах.

В 1932 году часть месторождений приобрела компания "Магдалена", однако после Второй мировой войны карпатские запасы начали истощаться. Нефтеперерабатывающий завод прекратил работу и обанкротился в 2005 году.

Сегодня о богатом промышленном прошлом напоминают разве что насосы, которые можно увидеть в окрестностях города. Нефтяное наследие здесь популяризирует туристический маршрут "Карпатско-Галицкая нефтяная тропа".

Музей нефтяной промышленности и фестиваль света

Сохранить историю местной нефтедобычи помогает музей "Магдалена", обустроенный на территории бывшей шахты в Горлице.



В Горлице есть музей света / Фото Interia Kobieta

Посетители могут увидеть оборудование и инструменты, которые использовались для добычи нефти более века назад. Особое внимание здесь уделено святой Варваре – покровительнице шахтеров.

Еще один способ познакомиться с наследием города – посетить Фестиваль света, который проводится с 2018 года. Это мероприятие носит название "Витрина Малопольши".



Фестиваль света в Горлице / Фото Interia Kobieta

Фестиваль сочетает в себе световые инсталляции, музыкальные выступления, концерты и огненные шоу. На время проведения мероприятия городские улицы, здания и парк превращаются в пространство света и цвета.