Еще можно позагорать и искупаться: топ 5 направлений для теплого отдыха у моря в сентябре

Сентябрь для многих путешественников становится моментом, когда лето, кажется, уже подходит к концу, но отдых у моря еще вполне может оставаться в планах. В некоторых популярных курортных направлениях в это время по-прежнему преобладают солнечные дни, а температура воздуха и воды позволяет проводить время на пляже.

Европейские острова и побережье Средиземного моря в сентябре могут стать хорошей альтернативой жаркому летнему отдыху. Погода становится мягче, осадков в целом немного, а море остается достаточно теплым для купания. Рассказываем, куда стоит отправиться в сентябре, если хочется продлить лето.

Где в сентябре будет теплее всего?

Кипр

Кипр в сентябре остается одним из направлений, где лето ощущается особенно ярко. Средняя температура в течение месяца составляет около 25 – 30 градусов тепла, а количество осадков невелико. Солнечных часов может быть примерно 10 в день, при этом влажность остается от умеренной до низкой. Дожди в этот период бывают редко.

Если ливни и проходят, то обычно они короткие и слабые, поэтому вряд ли существенно повлияют на планы путешественников. Днем на острове тепло и солнечно, а вечером температура становится более комфортной. Легкий бриз делает вечерние прогулки и ужины под открытым небом еще более приятными.

Кипр / фото Canva

Сентябрь также подходит для активного отдыха. Можно отправиться на пешие прогулки в горы Троодос, посетить древние города Курион и Саламис или провести время у моря. Теплая вода создает хорошие условия для плавания, сноркелинга и дайвинга. Отдельной особенностью этого периода является начало сбора винограда, поэтому поездки на виноградники могут стать еще одним вариантом для отдыха.

Какие греческие острова подойдут для сентябрьского отдыха?

Крит

На Крите в сентябре температура остается теплой, но уже без сильной летней жары. В среднем она составляет 20 – 28 градусов, а солнце светит около девяти часов в день. Температура моря достигает примерно 25 градусов. Осадков в этот период относительно мало, а ливни случаются редко и обычно быстро проходят. Поэтому погода в целом благоприятна для длительных прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Крит / фото Canva

Днем можно отправляться на прогулки по живописным местам острова, исследовать дикую природу или посещать открытые рынки. При этом теплое море позволяет не отказываться от пляжного отдыха. Плавание, сноркелинг и прогулки на лодке остаются комфортными.

Как и на Кипре, сентябрь на Крите связан с сезоном сбора винограда. Для путешественников это возможность познакомиться с местными традициями виноделия. Вечером температура немного снижается, а легкий ветерок создает приятную атмосферу для прогулок и ужина под открытым небом.

Родос

Еще одно греческое направление, где в сентябре можно застать настоящее продолжение лета, Родос. Средняя температура в течение месяца составляет от 20 до 28 градусов, а температура моря держится на уровне около 25 градусов. На острове много солнца, примерно 10 часов в день. Осадков немного, а короткие ливни случаются редко. Поэтому сентябрь хорошо подходит не только для пляжного отдыха, но и для знакомства с островом.

Родос / фото Canva

Вечером жара спадает, температура может опускаться примерно до 20 градусов. Морской бриз придает свежести, поэтому это время хорошо подходит для неспешных прогулок или ужина на открытом воздухе.

Что еще можно застать в сентябре в теплом море?

Анталия

Турецкая Анталия в сентябре остается очень теплой. Температура в течение месяца колеблется примерно от 20 до 31 градуса, а море прогревается до 28 градусов. Солнечных часов здесь около 11 в день, тогда как осадки остаются незначительными.

Иногда могут проходить легкие кратковременные ливни, однако в целом сентябрь характеризуется сухой погодой. Дневные температуры позволяют совмещать пляжный отдых с активными прогулками.

Анталия / фото Canva

Мальта

Мальта в сентябре также сохраняет летнее тепло. Средняя температура составляет примерно 22 – 28 градусов, а море прогревается до 27 градусов. Солнце светит около девяти часов в день. Осадки остаются относительно небольшими. Время от времени могут проходить короткие и разрозненные ливни, однако они, как правило, не должны существенно влиять на планы.

Мальта / фото Canva

Днем температура около 28 градусов, а легкий морской бриз делает пребывание на открытом воздухе более комфортным. Вечером температура опускается примерно до 22 градусов. Сентябрь на Мальте можно посвятить не только морю.

Что взять с собой в сентябрьское путешествие?

Для поездки в эти места понадобится, прежде всего, легкая одежда, в которой будет комфортно в теплые дневные часы. В то же время стоит взять легкую куртку или дополнительный слой одежды на вечер, когда температура становится ниже. Не стоит забывать и о защите от солнца: шляпа, солнцезащитные очки и крем.

Для прогулок и походов понадобится удобная обувь, а многоразовая бутылка для воды поможет поддерживать водный баланс в течение дня. Если же планируется поездка на Мальту или Родос, стоит также взять с собой зонтик на случай короткие кратковременные ливни. В целом сентябрь в этих четырех направлениях остается благоприятным для сочетания пляжного отдыха, прогулок и знакомства с местными достопримечательностями.