Штраф до 3750 евро: топ 10 мест в Европе, где туристам строго запрещено купаться в воде

Адская жара в Европе заставляет многих туристов искать спасения в воде, порой выбирая для этого совершенно неподходящие места. Однако такое освежение может обойтись очень дорого: от огромных штрафов до серьезной угрозы здоровью.

Как сообщает туристическое издание Fodor's, эксперты подготовили подборку из десяти известных европейских мест, где купаться строго запрещено из-за риска для жизни или угрозы больших штрафов. В каких местах Европы лучше держаться подальше от воды? Фонтан Треви (Рим, Италия): за попытку искупаться здесь грозит штраф от 450 евро. В случае многократного нарушения турист может получить пожизненный запрет на посещение достопримечательности.

за попытку искупаться здесь грозит штраф от 450 евро. В случае многократного нарушения турист может получить пожизненный запрет на посещение достопримечательности. Гранд-канал (Венеция, Италия): погружение в воды знаменитого канала обойдется нарушителям в 450 евро штрафа.

погружение в воды знаменитого канала обойдется нарушителям в 450 евро штрафа. Каналы Амстердама (Нидерланды): купание здесь наказывается штрафами в размере от 140 до 170 евро.

купание здесь наказывается штрафами в размере от 140 до 170 евро. Фонтан на площади Санто-Спирито (Флоренция, Италия): сумма штрафа будет зависеть от степени повреждения исторического объекта.

сумма штрафа будет зависеть от степени повреждения исторического объекта. Фонтаны на Трафальгарской площади (Лондон, Великобритания): официальных штрафов нет, однако вода там настолько грязная, что забираться в нее крайне опасно для здоровья.

официальных штрафов нет, однако вода там настолько грязная, что забираться в нее крайне опасно для здоровья. Фонтаны Трокадеро (Париж, Франция): желающим освежиться с видом на Эйфелеву башню грозят самые высокие штрафы до 3750 евро.

желающим освежиться с видом на Эйфелеву башню грозят самые высокие штрафы до 3750 евро. Римские бани (Бат, Великобритания): хотя штрафы не предусмотрены, в воде содержится критическое количество вредных веществ и токсинов.

хотя штрафы не предусмотрены, в воде содержится критическое количество вредных веществ и токсинов. Гавань Риомаджоре (Чинкве-Терре, Италия): это действующий судоходный канал, поэтому купание здесь запрещено правилами безопасности.

это действующий судоходный канал, поэтому купание здесь запрещено правилами безопасности. Декоративные фонтаны Пальмы (Майорка, Испания): за купание в фонтанах придется заплатить штраф до 750 евро.

за купание в фонтанах придется заплатить штраф до 750 евро. Река Шпрее (Берлин, Германия): несмотря на дискуссии о разрешении купания, здесь до сих пор действует столетний запрет из-за крайне плохого качества воды.