Не только море: 8 живописных мест в Европе, где можно бесплатно поплавать этим летом

Пляжный отдых не обязательно должен ограничиваться морским побережьем. В разных уголках Европы есть природные водоемы, поражающие прозрачную воду, невероятные виды и необычные возможности для купания.

Во многих европейских странах можно найти живописное место для дикого плавания, где не нужно платить за вход, а природа создала идеальные условия для отдыха. Издание Lonely Planet собрало 8 лучших локаций, которые стоит посетить этим летом любящим плавать в природных водоемах.

Где в Европе можно поплавать рядом с тюленями и дельфинами?

Любителям морских приключений следует обратить внимание на Бегги-Пойнт в графстве Девон (Англия). Здесь можно проплыть через несколько скрытых морских пещер, среди которых есть даже узкий тоннель, доступный только со стороны моря. При купании повезет может не только с видами. Вдоль этого побережья нередко можно увидеть тюленей, дельфинов или морских свиней, иногда оказывающихся совсем рядом с пловцами.

Как выглядит Бегги-Пойнт: смотреть видео

Какие города и озера предлагают необычный опыт купания?

В швейцарском Цюрихе одной из самых популярных летних локаций является Upper Letten Riverpool – 400-метровый плавательный канал на реке Лиммат. Здесь обустроена двухметровая вышка для прыжков в воду, работает бар и есть площадки для пляжного волейбола. В жаркие дни это место собирает сотни желающих освежиться.

Не менее интересно озеро Бохинь в Словении, расположенное в Национальном парке Триглав. В отличие от популярного, но более дорогого озера Блед, здесь можно бесплатно насладиться дикой природой и прохладной горной водой. Для любителей плавания в реках рядом протекает холодная Савва-Бохенька.

Озеро Бохинь в Словении

В Германии одним из самых живописных мест для купания считается озеро Вальхен в Баварии. Он известен бирюзовой минеральной водой, галечными пляжами и небольшими островами, которые можно исследовать во время отдыха.

Еще одной популярной французской локацией является озеро Аннеси . Оно подогревается горячими подземными источниками. Хотя летом многие пляжи здесь платные, пляжи Plage d'Albigny и Plage des Marquisats остаются бесплатными. Кроме того, вокруг озера можно найти и более уединенные места, где некоторые отдыхающие прыгают в воду из скал.

Озеро Анси / фото Guilhem Vellut

Какие природные водоемы удивят больше всего?

Во французской Корсике следует посетить каньон Пуркарачча. Добраться до него непросто, ведь туристам предстоит довольно сложный подъем, однако вознаграждением становится система природных бассейнов с прозрачной горной водой. Между ними можно не только плавать, но и спускаться по природным каменным горкам. Особым украшением места является природный бассейн у края водопада.

Каньон Пуркарочье / фото TripAdvisor

В Италии путешественников привлекает озеро Фиастра , окруженное горами. Его чистая вода идеально подходит для плавания с маской. По местным преданиям, на дне водоема может расположена затопленная деревня, что делает это место еще более интересным для исследования.

Озеро Лох-Ломонд в Шотландии

Для тех, кого не пугает холодная вода, отличным выбором станет озеро Лох-Ломонд в Шотландии. Это самое большое озеро страны, где ежегодно проводят заплыв Great Scottish Swim. А еще местные легенды рассказывают о загадочном существе, якобы обитающем в водах озера, хотя его популярность значительно уступает знаменитому чудовищу из Лох-Несса.