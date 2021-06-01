Об этом свидетельствуют данные исследования рынка туристической отрасли "Электоральные настроения. Еженедельный отчет". В то же время всего 0,5% респондентов проводили отпуск в Луганской области.

Читайте также: Активный отдых в Украине: идеи для туристов, которые не боятся экстрима

Куда путешествовали украинцы:

8% – Львовской областью,

7,7% – Киевской,

7,4% – Ивано-Франковской,

7,2% – Закарпатской,

6,6% – Запорожской.

Наименее популярными областями, кроме Луганской, для отпуска стали Кировоградская – 0,8% опрошенных, Тернопольская – 1,1%, Ровенская - 1,1%, Сумская – 1,3%.

Мы в процессе наработки маркетингового плана. Обязательно будем учитывать это исследование. Оно для нас очень своевременное и полезное,

– сказала председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

Исследование провела компания "Оперативная Социология" среди 2104 респондентов из 13 по 19 мая методом телефонного интервью.

Известно, что лето 2021 года 53,1% граждан планирует отдыхать в Украине, 10,7% – уехать за границу. И еще 36% не определились.