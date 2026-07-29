Недалеко от города, где родился Юрий Горбунов, скрывается "Львовская Амазонка": почему ее стоит увидеть

Родной город известного украинского телеведущего Юрия Горбунова вряд ли входит в список самых популярных туристических направлений Львовской области. Однако этот город может приятно удивить тех, кто любит спокойные путешествия, живописную природу и малоизвестные места.

Юрий Горбунов – украинский телеведущий, шоумен, актер, продюсер и артист Украины. Он родился в городе Новый Раздел на Львовщине, хотя детство провел на Ивано-Франковщине. В 1992 году будущий телеведущий окончил Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, после чего пять лет работал в драматическом театре Ивано-Франковска. Впоследствии переехал в Киев, где и началась его успешная телевизионная карьера.

Чем интересен Новый Раздел для туристов?

Новый Раздел – относительно молодой город, основанный в 1953 году как поселок для работников серного месторождения. Уже через несколько лет оно начало активно развиваться, а впоследствии получило статус города. Сегодня Новый Раздел расположен примерно в 54 километрах от Львова, недалеко от Днестра.

Несмотря на промышленное прошлое, в городе немало зеленых зон. Общая площадь лесов и парковых территорий вокруг него превышает 8 тысяч гектаров. В центре города обустроены два небольших озера с островками, засаженными ивами. Также здесь можно увидеть несколько памятников, городской парк, стадион "Галичина", дом культуры и местные храмы.

Почему озеро Барвинок уникально?

Главным природным украшением Нового Роздола считают озеро Барвинок, расположенное примерно в 60 километрах от Львова. Водоем образовался в 1960-х годах, когда реку Барвинок перекрыли плотиной для строительства оздоровительного комплекса "Каштан" и детского лагеря.

Сегодня рядом работает оздоровительный центр "Барвинок", а само озеро стало одним из самых интересных мест для отдыха на природе. Благодаря бирюзовой воде, густому лесу и атмосфере почти дикой природы его нередко называют "Львовской Амазонкой". Это место привлекает тех, кто хочет сбежать от городской суеты, насладиться тишиной, прогуляться по лесным тропинкам и полюбоваться живописными пейзажами.

Как выглядит озеро Барвинок / инстаграм dovkola.media

Озеро простирается примерно на 2 – 3 километра, а его глубина в отдельных местах достигает 9 метров. Вокруг водоема обустроено не менее пяти пляжей, среди которых Новый, Старый и Лягушачий. В то же время официально купаться здесь запрещено, поэтому посетителям рекомендуют в первую очередь наслаждаться природой.

Эта местность также популярна среди грибников. Любителям рыбалки тоже стоит знать, что озеро находится под надзором Украинского общества охотников и рыболовов, поэтому здесь следят за соблюдением правил и не терпят браконьерства. Вход на озеро бесплатный, однако из-за отсутствия развитой инфраструктуры и спасателей отдыхающим рекомендуют быть осторожными.

Интересно, что озеро Барвинок входит в туристический маршрут "По тропам Вороняцкого кряжа", который объединяет природные, исторические и архитектурные достопримечательности. Неподалеку также расположена Пятничанская оборонительная башня XIV – XV веков.

Добраться до озера можно на автомобиле или автобусе из Львова до Нового Роздола, а оттуда пешком или на такси. Это отличный вариант для однодневной поездки, во время которой можно открыть для себя малоизвестный, но очень живописный уголок Львовщины.

Где находится озеро Барвинок: смотреть видео