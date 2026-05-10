Гуцульское село с гонором: что посмотреть на земле, где вырос поэт и издатель Иван Малкович

Если вы держали в руках "Гаррі Поттера" на украинском или "Котика і Півника", то уже знакомы с Иваном Малковичем. Это поэт, скрипач, а еще и основатель издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га", и 10 мая 2026 года ему исполняется 65 лет.

А произошло это в селе Нижний Березов на Косовщине, которое "и есть – сама сказка", как метко высказался Малкович. А мы по материалам esu.com.ua и не только расскажем обо всем этом подробнее.

Где родился Иван Малкович, кто он такой и при чем здесь Иван Франко?

Иван Малкович родился 10 мая 1961 года в Нижнем Березове, как указывает ukrlib.com.ua. Он закончил Ивано-Франковское музучилище как скрипач, учился в Киевском университете, и там же начал свою издательскую революцию. "А-ба-ба-ба-га-ла-ма-гу" он основал в 1992.

Название – это строка из произведения Ивана Франко "Грицева шкільна наука". К слову, Франко и Малкович связаны не только этим. В 1881 году Каменяр ехал на Косовщину к своему товарищу Кириллу Генику именно в Нижний Березов, но случилась неприятность – в Коломые писателя арестовали.

А когда отпустили, то Геник отправил за ним подводу. Так вот, человек, который привез в село истощенного после тюрьмы Франко носил фамилию Арсенич и был дальним прародичем мамы Малковича. Франко позже писал в воспоминаниях и письмах, что Николай Арсенич спас его от крайней нужды.

По сей день в селе стоит дом, где Иван Франко тогда жил, и памятный знак в честь этого события, установленный в 1983 году. Так же и Иван Малкович из Нижнего Березова не исчез, а построил там дом. Он говорит, что друзья, которые "повидали мира", единодушно признают расположение села одним из лучших на земле.

Интересный факт: Нижний Березов аномально насыщен известными именами. Скажем, здесь долгое время жил Ярослав Галан в 1930-х годах, и написал здесь повесть "Гори димлять", что ощутимо отличалась от его дальнейших просоветских произведений. Отсюда же вышли профессор истории университета Торонто Богдан Будурович, солист Национальной оперы Степан Фицич, краевед Петр Арсенич и многие другие.

Чем интересен Нижний Березов, где родился "отец" Гарри Поттера на украинском?

Так что же в нем такого особенного, в том Нижнем Березове? Первое упоминание о нем датируют 1412 годом, а возникло поселение на этих землях благодаря соляным источникам. Когда-то там вываривали соль – ценный товар, который кормил целые семьи.

К слову, о семьях: в 1486 году 26 березовских родов, среди которых Арсеничи и Малковичи (материнская и отцовская фамилии поэта), получили шляхетство. С тех пор вырастает то, что сами жители называют гонором – это особое самоуважение и гордость общины, которую невозможно не почувствовать в общении с местными.

Нижний Березов лежит неподалеку от Косова и Коломыи Ивано-Франковской области. Через него течет река Лючка, вода от которой попадает аж к Дунаю. К Лючке сбегаются потоки с невероятными гуцульскими названиями – Ласкунца, Мистакер, Хоминский, Шиндрулец, Яремиский.

Вокруг села – целый рельефный атлас. Здесь красуются вершины Няджин в 700 метров, Сикитура, Кичера, Ружет, Каратура, Гига, Клифа. По преданию, на склонах Каратуры были охотничьи угодья галицких князей. Но именно на Няджин Малкович водит всех своих гостей, как рассказывал портал "Интервью из Украины" – там растет душистый лес из смереки, ели, сосны и лиственницы.

Главная архитектурная достопримечательность села – Николаевская церковь, деревянная, 1848 года. И вот что самое интересное, любое воскресенье здесь – особенное, потому что тогда прихожане идут в церковь в народном убранстве, и все это похоже на живой этнофестиваль.

Более того, до сих пор в селе распространены живые народные промыслы – вышивание, резьба, писанкарство, овцеводство. То есть в Нижнем Березове все это не реконструкция, не спектакль для туристов – просто так заведено.

К слову, в урочище Поповское, что сейчас в самом центре села, когда-то стоял православный монастырь-крепость. Его разрушил татарский отряд в XVII веке, и только в 1993 году археологи обнаружили следы укреплений под землей. Там нет баннеров или указателей – но местные все знают, только спросите.

Какие еще интересные факты о туристическом Прикарпатье стоит знать?

На реке Бухтовец неподалеку Надворной есть неординарный однокаскадный водопад около 8 метров высотой. Весной, когда в горах тает снег, этот поток становится настолько мощным, что формирует живописный каскад в две струи.

А в горной Верховине есть другой природный феномен – такого больше нет нигде в регионе. Это источник, который настолько насыщен природным газом, что если поднести спичку – вода вспыхивает и горит. Местные давно к этому привыкли, и туристы – всегда в шоке.