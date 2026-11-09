Здесь родилась звезда футбола: чем удивит родной город Ильи Забарного в ноябре

Украинский футболист Илья Забарный недавно стал героем матча за французский ПСЖ, забив победный гол в ворота "Труа". Однако многие зарубежные болельщики не знают, что защитник одного из самых титулованных клубов Европы родом из Киева – города, который в любое время года может удивить туристов.

Илья Забарный – один из самых известных украинских футболистов нового поколения. Защитник национальной сборной Украины в настоящее время выступает за французский "Пари Сен-Жермен". Недавно футболист напомнил о себе ярким выступлением за парижан. В матче против "Труа" 7 ноября Забарный забил единственный гол встречи, принеся команде победу со счетом 1:0. 24 Канал расскажет о городе, в котором началась история Забарного, и об интересных местах, которые стоит посетить туристам.

Что известно о жизни Забарного в Киеве?

Илья Забарный родился 1 сентября 2002 года в Киеве. Здесь прошли его детство и первые шаги в футболе. Сначала парень занимался тхэквондо, однако впоследствии вместе с братом увлекся футболом. Так он попал в детско-юношескую футбольную школу киевского "Динамо" имени Валерия Лобановского. Именно академия столичного клуба стала для него стартовой площадкой в профессиональном спорте.

В 2020 году Забарный дебютировал за основную команду "Динамо", а уже через несколько лет начал выступать в английской Премьер-лиге. Сегодня его карьера продолжается во Франции, однако родной город футболиста – Киев.



Илья Забарный родился в Киеве / Фото из инстаграма футболиста

Что посмотреть в Киеве в ноябре?

Музеи и арт-пространства. Осенью столица предлагает несколько иной формат отдыха, чем в теплое время года. Вместо длительных прогулок по паркам туристам лучше обратить внимание на музеи и арт-пространства. Например, начать знакомство со столицей можно с Музея истории Киева, расположенного на улице Богдана Хмельницкого, 7. Здесь регулярно организуют выставки, посвященные прошлому города, его культуре и выдающимся жителям.

В ноябре посетители могут увидеть несколько временных экспозиций. В частности, до 29 ноября проходят выставки "Литературный осень истории Киева" и "Написанное остается". Также до конца года запланирована выставка одного экспоната "Оживающие киевские традиции: кофе".

ВДНХ. Идеальное место, чтобы в ноябре попрощаться с осенью, – ВДНХ. Самая большая площадка Киева прекрасно подойдет для спокойной прогулки среди желтой листвы, а уже в конце месяца она кардинально изменится, ведь здесь откроется "Зимняя страна".

Оранжерея на ВДНХ осенью / Фото vdngkyiv

Парк "Наталка". Еще одно место, что стоит посетить, – парк "Наталка" на Оболонской набережной. Это одна из самых красивых зеленых зон столицы, которая простирается вдоль Днепра и занимает около 25 гектаров. Здесь обустроены широкие пешеходные аллеи, смотровые площадки, уютные беседки и зоны отдыха. В ноябре парк особенно привлекателен для тех, кто хочет увидеть осенний Киев вдали от шумного центра. Можно прогуляться вдоль реки, полюбоваться видами Днепра и сделать фотографии на фоне Оболонской набережной.

Киев – город, который можно открывать для себя в любое время года. И даже если ноябрь не слишком подходит для длительных прогулок, музеи помогут сделать путешествие насыщенным. А для поклонников футбола это еще и возможность увидеть город, где родился и сделал первые шаги в спорте Илья Забарный.