Игорь Ласточкин – украинский комик, актер и телеведущий, который стал известен благодаря участию в КВН, юмористическом проекте "Лига смеха" и шоу "Рассмеши комика". Также он стал победителем шоу "Танцы со звездами" в 2018 году. В феврале 2025 года он вступил в Вооруженные силы Украины.

Однако будущий артист родился вовсе не в Украине. Его родина – город Шимкент в Казахстане. Впоследствии семья переехала в Ташкент, столицу Узбекистана, где Игорь провел школьные годы. А уже после окончания школы, в 2004 году, он переехал в Днепропетровск (ныне Днепр), чтобы поступить в Национальную металлургическую академию Украины. Рассказываем, почему два города, связанные с детством, интересны, и какие исторические места и туристические достопримечательности стоит там посетить.

Шимкент – город, где родился Игорь Ласточкин

Шимкент расположен на юге Казахстана, недалеко от границы с Узбекистаном. Сегодня это третий по численности населения город страны, являющийся важным промышленным, торговым и культурным центром.

Интересно, что история Шимкента насчитывает около 2200 лет. Это подтвердили археологические исследования, в ходе которых на территории древнего поселения были найдены керамика, монеты и другие предметы различных исторических периодов.

Еще одна интересная особенность Шимкента – его название. Его часто переводят как "город-сад" или "зеленый город". Это связывают с большим количеством парков и зеленых зон.

Где находится город Шимкент: смотреть на картах

Ташкент – город, куда переехал Ласточкин в детстве

Ташкент – столица Узбекистана с историей, насчитывающей около 2200 лет. Сегодня это город широких проспектов, парков и современных зданий, в котором в то же время сохранились старинные мечети и традиционные кварталы.

На его облик существенно повлияло землетрясение 1966 года, которое разрушило около 75 % города. Большую часть Ташкента отстроили в конце 1960-х и в 1970-х годах. Именно поэтому здесь можно увидеть необычное сочетание советской архитектуры, старинных исламских сооружений и традиционных домов.

Где находится Ташкент: смотреть на картах

Что интересного посмотреть в Ташкенте?

Одна из самых интересных особенностей города – его метро. Станции открывались в 1970-х годах, а их оформление разрабатывали ведущие архитекторы Узбекистана. Например, станция "Космонавтов" отличается ярко-синим оформлением и портретами космонавтов. Среди исторических достопримечательностей комплекс Хазрат-Имам в старой части Ташкента. Это одна из главных религиозных достопримечательностей столицы.

Станция "Космонавтов" / фото ほっき

Почувствовать местный колорит можно на базаре Чорсу. Его легко узнать по большому бирюзовому куполу. Внутри и вокруг нее торгуют специями, овощами, фруктами, сухофруктами, хлебом и традиционными сладостями. Это отличное место, чтобы приобрести местные продукты и понаблюдать за повседневной жизнью горожан.

Базар Чорсу / фото Adam Harangozó

Для знакомства с традиционной архитектурой подойдет прогулка по старому городу. Здесь сохранились старые улочки и одноэтажные дома с глиняными стенами и резными деревянными дверями. Эта часть Ташкента позволяет увидеть, каким был город до землетрясения 1966 года.

Старый город Ташкента: смотреть видео

А вечером можно отправиться на улицу Сайлгох, известную также как Бродвей. Здесь выступают уличные артисты, работают художники и расположены небольшие развлекательные заведения. Это популярное место для прогулок, где можно провести вечер и попробовать уличную еду.