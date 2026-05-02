Здесь можно встретить знаменитого футболиста: что увидеть в родном городе Дэвида Бекхэма

Звезда английского футбола Дэвид Бекхэм 2 мая празднует свой 51-й год рождения. За свою жизнь капитан сборной Англии много переезжал и жил на разных континентах, однако родной город – особенный для Бекхэма. Поэтому мы решили рассказать, что именно стоит увидеть в нем туристам.

Дэвид Бекхэм родился в районе Лейтонстоун в восточной части Лондона в 1975 году. С женой Викторией он часто менял место жительства и приобрел элитную недвижимость во многих странах мира. Сейчас футболист в основном проживает в Лондоне, ведь обожает родной город. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал.

Читайте также Где на самом деле родился Гарри Поттер и можно ли это место увидеть сегодня

Где в Лондоне увидеть Дэвида Бекхэма?

Как пишет Grazia Daily, основным местом жительства звездной семьи является их роскошная резиденция в викторианском стиле в престижном районе Холланд-Парк, что в западной части Лондона. Это спокойный зеленый район, где в основном живут знаменитости. Среди соседей Бехкемов есть Элтон Джон, Роби Уильямс и другие звезды.

Туристы могут погулять по району Холланд-Парк, посетить Киотский сад, Оперный театр и местные рестораны. И кто знает, возможно, именно там вы встретите кого-то из Бекхэмов. По информации Hello, сыновья Бекхэма часто гуляют по аллеям Холланд-Парка, соседним районом Ноттинг-Хилл и оживленным районом Сохо.

Сад в Холланд-Парке / Фото Depositphotos

Что посмотреть туристам в Лондоне?

Туристический путеводитель Lonely Planet советует начать знакомство с Лондоном с прогулки вдоль Темзы через культурный квартал Южный берег. Именно здесь можно увидеть все самые популярные локации Лондона: колесо обозрения "Лондонский глаз", Биг-Бен, пешеходную набережную Queen's Walk и тому подобное.

Обязательно надо посетить Лондонский тауэр, стены которого как будто переносят в прошлое. Эта крепость – это настоящее историческое путешествие, в котором можно почувствовать дух Англии прошлых веков. Эксперты советуют приезжать сюда как можно раньше, чтобы успеть исследовать все самые интересные места и услышать их историю.

Еще одним важным символом Лондона и Великобритании в целом является Вестминстерское аббатство. Когда-то здесь короновали почти всех английских монархов. Также здесь происходили королевские свадьбы и захоронения. Сюда лучше идти с самого утра, чтобы избежать толпы туристов.

Вестминстерское аббатство в Лондоне / Фото Depositphotos

В Лондоне есть немало интересных музеев, которые стоит посетить туристам. Один из самых интересных – Музей естествознания. К слову, вход в музей бесплатный, нужно только заранее забронировать билет – по ссылке. Поэтому такую возможность не стоит пропускать.

Музей естествознания в Лондоне / Фото Depositphotos

В Лондоне есть немало всего интересного и этот город точно не увидишь полностью за одну поездку.

Какие места в Лондоне советует увидеть туристка из Украины?

Ранее мы писали об украинке, которая побывала в Лондоне и рассказала, что здесь стоит увидеть, а на что – лучше не тратить время. По словам девушки, "Лондонский глаз" не стоит своих денег. Вместо катания на колесе обозрения за почти 2 тысячи гривен, она советует подняться на 50-й этаж многоэтажки Horizon 22. Отсюда открывается самый красивый вид на город и это полностью бесплатно.

Украинка также посоветовала зайти в парк St. James, который расположен по дороге от Вестминстерского аббатства до Букингемского дворца, и посетить Чайна-таун.