Радмила Щоголева – украинская актриса, которую зрители хорошо помнят по роли молчаливой Гели в популярном ""СВ Шоу"" вместе с Веркой Сердючкой. Именно этот телевизионный проект принес ей широкую известность в конце 1990-х годов.

Будущая актриса родилась 23 марта 1973 года в Киеве, сообщает 24 Канал. Ее отец был театральным режиссером, а бабушка пела на сцене столичного театра оперы и балета. Сама Радмила получила актерское образование в Киевском государственном институте театрального искусства имени Карпенко-Карого.

Где сейчас Радмила Щоголева?

После начала полномасштабного вторжения актриса вместе с детьми уехала в Германию. Сначала она отправилась в Дрезден по приглашению подруги, а позже к семье присоединился муж.

В недавнем интервью Алине Доротюк она рассказала, что старший ребенок учится в немецкой гимназии, а младший заканчивает начальную школу.

Несмотря на то, что сейчас актриса живет за границей, ее родным городом остается Киев. А декабрь – особое время, чтобы увидеть столицу в зимнем убранстве, посетить праздничные локации и найти интересные развлечения для всей семьи.

Что посмотреть в Киеве в декабре?

Посетить ВДНХ и покататься на коньках

27 ноября на ВДНХ начинает работу "Зимняя страна". В центре площадки обустроили каток под открытым небом, а рядом будут работать праздничные аттракционы и колесо обозрения.

Вход на территорию комплекса бесплатный, но за развлечения придется заплатить. В этом сезоне билеты на каток стоят от 500 гривен. Кроме того, на территории есть еще много других вариантов отдыха.



ВДНХ зимой / Фото с сайта Projector Institute

Посмотреть Национальную оперу изнутри

Для тех, кто хочет провести зимний вечер в культурной атмосфере, подойдет Национальная опера Украины. В декабрьском репертуаре есть постановки, которые очень хорошо подходят для рождественского сезона.

Например, 17 декабря в 18:00 запланирован балет Евгения Станковича "Вечера на хуторе у Диканьки" по мотивам произведений Николая Гоголя. Это история о Вакуле, Оксане и приключениях накануне Рождества. Также можно посетить популярный балет "Снежная королева".

Посетить Софийскую площадь

В декабре стоит посетить Софийскую площадь, на которой традиционно устанавливают главную новогоднюю елку Украины. Зажечь ее планируют 6 декабря, в День святого Николая.



Праздничная атмосфера на Софийской площади / Фото с сайта Projector Institute

Чтобы увидеть праздничную локацию с необычного ракурса, можно подняться на колокольню Софийского собора. Особенно красивый вид отсюда открывается после захода солнца, когда включается подсветка. По данным городского путеводителя Visit Kyiv, подъем стоит 80 гривен для взрослых и 30 гривен для детей.