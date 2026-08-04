Родные села подарили ей фамилию: почему привлекает туристов малая родина Марии Заньковецкой

Есть актеры, которые мастерски играют роли, – а есть те, кто становился самой душой нации. Мария Заньковецкая принадлежала именно ко второму типу: когда она выходила на сцену в образе несчастной крестьянки или преданной возлюбленной, зал плакал так, словно горе было не вымышленным, а настоящим, взятым прямо из жизни зрителя.

Эта женщина стала первой, кому в советской Украине присвоили звание Народной артистки, – и в то же время до глубины души осталась провинциальной девушкой из небольшого черниговского села, чье имя она носила всю жизнь как сценический псевдоним. 24 Канал приглашает на малую родину актрисы и рассказывает, чем известен край Марии Заньковецкой, родившейся 4 августа.

Что известно о родном селе Марии Заньковецкой, где она родилась

Мария Заньковецкая, настоящая фамилия которой – Адасовская, родилась 4 августа 1854 года в селе Заньки, которое в то время входило в состав Веркиевской волости Нежинского уезда Черниговской губернии, а ныне входит в состав Вертиевской сельской территориальной общины Нежинского района Черниговской области. Она появилась на свет пятым ребенком в многодетной семье обедневшего дворянина, придворного советника Константина Константиновича Адасовского и мещанки из Чернигова Марии Васильевны Нефедовой. Род Адасовских с гербом Корчак вел свою историю с XVII века и принадлежал к малороссийской шляхте – дед будущей актрисы был героем войн против Наполеона I, а отец служил нежинским уездным судьей.

Где находится село Заньки: смотрите на карте

Именно в родовом имении в Заньках прошло детство Марии – с десяти лет она училась в частном пансионе Осовской в Чернигове, но каждый раз возвращалась в родное село, где отец и дочь, оба обладавшие прекрасными голосами, устраивали для гостей дома домашние музыкальные вечера. Именно поэтому, когда взрослая Мария Адасовская решила взять сценический псевдоним, она выбрала не вымышленное имя, а название своего села – в знак благодарной памяти о счастливом детстве среди родных просторов. Так на театральных афишах появилось имя, которое позже стало синонимом высочайшего драматического искусства в украинском театре.

Что посмотреть на малой родине Заньковецкой

Заньковский мемориальный музей Марии Заньковецкой – главная точка паломничества для тех, кто хочет проникнуться атмосферой детства актрисы. Музей расположен в селе Заньки по адресу улица Заньковецкой, 16, примерно в 18 километрах от города Нежин, и работает на базе исторического здания – оригинального дома семьи Адасовских, восстановленного в 1905 году после пожара.



Заньковский мемориальный музей Марии Заньковецкой / Фото travels.in.ua

В залах собрано около двух тысяч экспонатов, среди которых особо ценный рояль, подаренный актрисе композитором Николаем Лысенко, а перед фасадом здания с 1984 года стоит бюст Заньковецкой, созданный скульптором Юрием Станецким. Музей работает с 9:00 до 17:00, выходные – вторник и среда.

Этнографический музей по соседству – логическое продолжение экскурсии, открытое еще в 2010 году на территории бывшей сельской школы, официально начало работу 3 августа 2014 года. Здесь можно увидеть фрагмент интерьера украинской хаты XVIII – XIX веков с типичной для Нежинщины керамикой и деревянной мебелью, а раздел "Чудо-цвет" представляет около сотни видов местных разнотравий. Рядом с музейным комплексом сохранились старинный пруд и липовая аллея – идеальное место для тихой прогулки после посещения экспозиции.

Нежин с домом, в котором жила актриса – именно здесь Мария Заньковецкая постоянно проживала в 1902 – 1924 годах, а с перерывами возвращалась после гастролей вплоть до 1932 года. Дом на современной улице имени Марии Заньковецкой, 11, сохранился до наших дней и является частью туристического маршрута города. В 1993 году в Нежине актрисе установили памятник работы скульптора Александра Скобликова.



Дом, в котором жила Мария Заньковецкая в Нежине / Фото Klymenko Tatyana

Свято-Николаевский кафедральный собор в Нежине – памятник архитектуры национального значения, построенный казаками Нежинского полка в 1658 – 1668 годах в стиле раннего украинского барокко. Это один из первых образцов крестообразного пятикупольного храма, сформировавшегося под влиянием традиций украинского деревянного зодчества, и его стоит посетить, чтобы проникнуться духовной атмосферой города, с которым актриса связала половину своей жизни.

Историко-мемориальный музей-заповедник "Ганнина Пустынь" в селе Оленевка Нежинского района – немного удаленный, но заслуживающий внимания объект, связанный с другой легендой украинской культуры: здесь прожил последние годы жизни и был похоронен писатель Пантелеймон Кулиш со своей женой Ганной Барвинок. Музей-заповедник, созданный на территории восстановленной усадьбы Белозерских-Кулишей, позволяет совместить посещение родины Заньковецкой с более глубоким погружением в культурное наследие Черниговщины.



Историко-мемориальный музей-заповедник "Ганнина Пустынь" / Фото travels.in.ua

3 малоизвестных факта о Марии Заньковецкой

Первый факт касается истинной причины, по которой актриса сменила свою сценическую фамилию: в 1888 году церковный суд расторг брак Марии с подполковником Алексеем Хлистовым из-за ее измены, и на глубоко верующую женщину наложили пожизненную епитимию с запретом на повторный брак – поэтому театральный псевдоним частично помог ей отделить личную драму от публичного образа.

Второй факт – о голосе актрисы, который сама судьба подвергла испытанию на прочность: уже в первый год сценической карьеры Заньковецкая заболела в Харькове дифтерией, и после болезни ее некогда сильное меццо-сопрано значительно утратило первоначальный тембр, что заставило артистку искать новые грани выразительности именно в драматической игре, а не только в пении.

Третий факт связан с признанием, которое актриса получила на самом высоком уровне: в июне 1918 года гетман Павел Скоропадский лично утвердил принятое Радой постановление о назначении Марии Заньковецкой пожизненной государственной пенсии, а 12 января 1923 года она стала первой в советской Украине артисткой, удостоенной звания Народной артистки – редкий случай государственного признания актрисы того времени.

Мария Заньковецкая умерла 4 октября 1934 года в Киеве и похоронена на Байковом кладбище, а ее надгробие создал скульптор Ефим Белостоцкий. Но настоящим памятником ей осталось маленькое село Заньки в Черниговской области – место, куда стоит приехать хотя бы раз, чтобы понять, из каких корней вырастает величие.