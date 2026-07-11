Как Елена Пчилка устроила бунт в родном городе и что там можно увидеть сегодня

Выдающаяся писательница и этнограф Елена Пчилка оставила глубокий след в истории украинской культуры, а ее семейное гнездо на Полтавщине было настоящим центром притяжения для интеллигенции того времени. Сегодня этот уютный город приглашает путешественников открыть для себя уникальные мемориальные места и малоизвестные страницы жизни легендарной деятельницы.

Речь идет, конечно же, об историческом Гадяче. И 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Какие страсти бушевали вокруг семейного гнезда Елены Пчилки?

Не все знают, но за величественным образом "матери Леси Украинки" скрывается личность невероятной силы – первая украинская женщина-академик, этнограф и ярый борец за язык. Это Елена Пчилка – выдающаяся деятельница, оставившая колоссальный след в нашей истории.

А родилась она в славном казацком городе Гадяч, среди живописных круч Полтавщины. Официальные метрические записи семьи Драгомановых свидетельствуют, что это произошло 11 июля (29 июня по старому стилю) 1849 года.

Мир запомнит эту женщину под громким псевдонимом Елена Пчилка, но при рождении ее звали Ольга Драгоманова. Советская пропаганда годами пыталась стереть эти имена из истории, сведя роль выдающегося интеллектуала к простому "либеральному дополнению" к гениальной дочери.

К слову, именно Елена Пчилка заложила прочный фундамент для формирования мировоззрения своей самой известной дочери – Ларисы, которую мир знает как Лесю Украинку. Для тех, кто хочет прикоснуться к этой части истории выдающейся семьи, прекрасным туристическим маршрутом станет поездка в древний город Звягель, где прошли первые 8 лет жизни Леси. Здесь работает замечательный литературно-мемориальный музей с аутентичной атмосферой XIX века.

Кто такая Елена Пчилка – самое интересное из биографии: смотрите видео TsikavaUkrayina

Однако Пчилка была настоящим ураганом национального возрождения. Чего стоит один только ее легендарный поступок в Гадяцкой гимназии в 1920 году, когда она, несмотря на большевистский террор, вышла на сцену и обернула бюст Тараса Шевченко запрещенным сине-желтым флагом. Когда разъяренный комиссар сорвал флаг, эта железная женщина не отступила ни на шаг.

Гадяч для Елены Пчилки был настоящим источником силы, где ее семья с казацкими корнями лелеяла украинские традиции. Усадьба Драгомановых возвышалась на крутой горе над рекой Псел, откуда открывались виды на вечнозеленый сосновый лес. Именно здесь, среди роскошной полтавской природы, формировалась будущая писательница и автор фундаментального труда "Украинский народный орнамент".

Впоследствии Елена Пчилка приобрела в урочище Голубивщина под Гадячем собственный участок и построила там удивительную дачу, назвав ее "Зеленый Гай". Это место мгновенно превратилось в настоящий культурный центр украинской элиты. Сюда на интеллектуальные выходные съезжались Николай Лысенко, Ольга Кобылянская, Климент Квитка и Фотий Красицкий.

Хозяйка заложила здесь особый лайфстайл – до обеда гости занимались творчеством, читали или рыбачили на Псле, а после обеда собирались за большим столом для жарких дискуссий. К сожалению, советский режим панически боялся этого свободного духа и полностью разрушил уникальную усадьбу.

Обратите внимание: в центре Гадяча, в уютном дворике редакции газеты "Родной край", которую когда-то возглавляла сама Пчилка, местные активисты создают современное живое мемориальное пространство. Без скучных бронзовых изваяний, а с площадкой для камерных концертов, лекций и теплых творческих встреч под открытым небом.

Чем знаменит Гадяч в Полтавской области: смотрите видео ГАДІЗГАДЯЧА

Казацкие подземелья и мировой центр хасидизма: что еще посмотреть в Гадяче?

Помимо выдающегося литературного наследия, Гадяч поражает своей многогранной историей, способной удивить даже самого взыскательного путешественника. Этот город в свое время был эпицентром европейской политики и до сих пор хранит уникальные тайны разных культур. Вот на что стоит обратить внимание в первую очередь:

Гетманская столица и подземные лабиринты. В XVII веке при гетманстве Ивана Выговского Гадяч стал столицей Войска Запорожского. Именно здесь был подписан знаменитый Гадячский договор. Сегодня искатели приключений могут спуститься в легендарные гадячские подземелья – разветвленную систему казацких оборонительных ходов под историческим центром города, где, по преданию, гетманы прятали свои сокровища.

В XVII веке при гетманстве Ивана Выговского Гадяч стал столицей Войска Запорожского. Именно здесь был подписан знаменитый Гадячский договор. Сегодня искатели приключений могут спуститься в легендарные гадячские подземелья – разветвленную систему казацких оборонительных ходов под историческим центром города, где, по преданию, гетманы прятали свои сокровища. Мировая святыня хасидизма. Гадяч является одним из важнейших центров паломничества для евреев со всего мира. На местном некрополе похоронен основатель движения Хабад – Шнеур Залман (Алтер Ребе). Ежегодно сюда приезжают тысячи паломников, а рядом с могилой возведен величественный современный синагогальный комплекс "Адмор Азакен".

Гадяч является одним из важнейших центров паломничества для евреев со всего мира. На местном некрополе похоронен основатель движения Хабад – Шнеур Залман (Алтер Ребе). Ежегодно сюда приезжают тысячи паломников, а рядом с могилой возведен величественный современный синагогальный комплекс "Адмор Азакен". Архитектурные жемчужины и пейзажи Псла. Обязательно посетите величественный Свято-Успенский собор в центре города и загляните в местный историко-краеведческий музей, где хранятся уникальные казацкие артефакты. А для отдыха на природе идеально подойдет прогулка вдоль живописных круч реки Псел, которая дарит невероятные панорамные виды.

В общем, путешествие в Гадяч – это прекрасная возможность прикоснуться к истокам украинского модерна и почувствовать несокрушимый дух женщины, которая творила нашу культуру. А вместе с этим еще и словно самому пережить сложный период казацкой эпохи.