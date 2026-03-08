Доха, "Внутреннее море" и футбол: чем интересна крошечная, но известная во всем мире страна Катар

Катар – небольшая страна с серьезными амбициями. Если сложить то о Катаре, что обычно мы ассоциируем с ним, то, получится нефть, Чемпионат мира по футболу 2022 года и, пожалуй, еще раз нефть. Некоторые могут вспомнить исторические каменные форты и молчаливую красоту пустыни.

Но на самом деле это маленький песчаный полуостров куда интереснее – как минимум тем, что менее чем за 60 лет превратил рыбацкие поселки в один из самых богатых городских центров планеты. Благодаря материалам visitqatar.com рассказываем об этом подробнее.

Пляжи, пустыня и "Внутреннее море": станет ли Катар одним из самых интересных направлений Азии?

Человеческие поселения на Катарском полуострове существовали по меньшей мере 50 тысяч лет назад. Но свою настоящую идентичность регион получил как столица жемчуга. Да, вплоть до 1930-х годов жемчужный промысел был основой экономики, причем катарские ловцы ныряли без какого-либо снаряжения – с зажатым носом и веревкой.

Все изменила нефть, найденная в 1939 году, и природный газ, открытый чуть позже. Сегодня известно, что Катар имеет третий в мире по объему запас природного газа и самый высокий в мире ВВП на душу населения по паритету покупательной способности. Первый эмир современного Катара Тамим бин Хамад Аль Тани сидит на троне с 2013 года и активно развивает медицину, образование, спорт (один Чемпионат мира по футболу 2022 чего стоит), и, конечно, туризм.

География Катара простая – это полуостров между пустыней и морем, как отмечает ebsco.com. Узкий песчаный язык в 160 километров в длину и 55 в ширину, врезающийся в Персидский залив со стороны Саудовской Аравии. Рельеф почти полностью плоский, самая высокая точка страны, Курайн-Абу-аль-Баул, достигает всего 103 метров. Доминируют песчаные и каменистые пустыни, солончаки (сабха) и низкие известняковые холмы на западе.

Самый эффектный природный объект лежит на крайнем юго-востоке, это Хор-аль-Адайд – "Внутреннее море". Это уникальное природное явление: здесь небольшой залив как часть Персидского залива окружен с трех сторон сплошными песчаными дюнами. Добраться туда можно только по пустыне на внедорожнике.

Локация является природным заповедником, там водятся редкие морские черепахи и газели. Говорят, на закате вид на встречу песков и моря здесь – один из самых ярких во всей Аравии. А еще на побережье есть мангровые рощи – на Фиолетовом острове и в Аль-Тахира, где можно арендовать каяк и проплыть сквозь покрытые розовыми фламинго заросли.

Столица и сердце Катара – город Доха, растущий вверх и вглубь одновременно, демонстрирующий фантастический контраст между прошлым и футуризмом. Обязательная остановка для каждого туриста – Сук Вакиф, аутентичный крытый базар, восстановленный в традиционном катарском стиле из глины и известняка, где торгуют пряностями, тканями, ладаном, клетками с птицами и отдельно – соколами.

Сюда же выходят узкие улочки с традиционными кофейнями в нескольких минутах ходьбы от небоскребов West Bay. И обязательно не обходите стороной Музей исламского искусства, как отмечает qatartourism.com – один из лучших в мире, построенный на искусственном островке у набережной Корниш. Он хранит коллекции из 14 стран и 1400 лет исламской цивилизации – керамику, рукописи, ювелирные изделия, оружие и тому подобное.

Обратите внимание и на Pearl-Qatar – искусственный остров с роскошными апартаментами, маринами, бутиками и ресторанами. Это такой себе катарский ответ дубайской Пальме Джумейри. Также вспомним об Аль-Зубаре – единственной локации Катара из списка ЮНЕСКО. В 105 километрах к северу от Дохи лежит это поселение, которое цвело несколько сотен лет назад. Здесь можно увидеть оборонительные укрепления, мечеть, рынок, рыбацкие хижины и остатки каналов, а также форт 1938 года – ныне музей с артефактами.

Важно! Из-за боевых действий на Ближнем Востоке в марте 2026 года туризм является опасным. Но когда этот сложный период закончится, не забудьте, что Катар интересен и точно стоит посетить.

