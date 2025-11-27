Не Киев и не Одесса: самые интересные локации Украины для празднования Нового года 2026

Сейчас многие колеблются, где праздновать Новый год 2026 в Украине. Мы подготовили подборку самых интересных городов и локаций, рассказали об их особенностях и атмосфере, чтобы вам было легче выбрать идеальное место для празднования.

Где праздновать Новый год 2026 в Украине?

1. Карпаты

Это не просто горы Украины, а настоящая зимняя сказка. Заснеженные вершины, еловые леса и живописные села создают уникальную атмосферу, где оживают народные традиции: колядки, вертепы и блюда по старинным рецептам.

Любителям активного отдыха понравится родельбан в Буковеле – санная трасса на рельсах, где каждый сам контролирует скорость. Это безопасное и увлекательное развлечение для всех: от семей с детьми до компаний друзей.



Карпаты зимой / фото Karpaty.love

Для праздничного настроения обязательно стоит посетить рождественскую ярмарку в Яремче – гуцульские традиции, запах глинтвейна и свежей выпечки, яркие огни и сувениры создают настоящую магию праздника.

Любителям лыж и сноуборда Карпаты предлагают Буковель – самый большой и современный курорт Украины с более 60 трассами разного уровня сложности. Здесь каждый найдет маршрут по душе: от начинающих до профессионалов.

2. Львов

Как пишет Oboz.ua, это идеальный город для празднования Нового года и Рождества благодаря сочетанию исторической атмосферы, праздничных традиций и современных развлечений. Старинные улицы с брусчаткой, мерцающие огни, уютные кафе и шоколадные мастерские создают настоящую сказку.



Львов, Площадь рынок / фото Doba.ua

В центре города работают рождественские ярмарки с сувенирами, глинтвейном и местными вкусностями, а рядом открыты катки, где можно весело провести время. Львов также предлагает культурные программы: концерты, спектакли, театральные выступления и места для романтических или семейных прогулок.

3. Каменец-Подольский

Идеальный город для празднования Нового года благодаря сочетанию истории, волшебных пейзажей и уютной, непринужденной атмосферы. Центральной изюминкой является Каменецкая крепость – это средневековый замок на скалистом острове реки Смотрич, который особенно впечатляет в зимний период, создавая эффект сказочной декорации.



Крепость Каменца-Подольского / фото petro.ignatyev

Старый город с мощеными улицами, колоритными зданиями и площадью Рынок позволяет насладиться прогулками, атмосферными кафе и уютными ресторанами, где можно согреться горячим напитком и почувствовать праздник.

Дополнительный плюс – это каньон реки Смотрич со смотровыми площадками, открывающие невероятные панорамы города и крепости, добавляет особого шарма зимним празднованиям. Хотя ночная жизнь города спокойнее, чем в крупных мегаполисах, здесь легко найти места для теплых встреч с друзьями или романтического вечера.

