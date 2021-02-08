Где погулять в Одессе: советы от коренных жителей
Все хотят хоть раз побывать в Одессе и увидеть это невероятно красивый город. Однако, интересно, какие любимые места у коренных жителей города у моря.
Актриса Ольга Петровская
Ольга Петровская \ Фото О,Море
Ее любимый маршрут от арки на улице Софиевской за Художественным музеем (ул. Софиевская, 5А), через эту арку открывается вид на море, и проходит в колоннады.
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"25 лет я прожила в Одессе, и проработала в Украинском театре на Пастера, 15 и неудивительно, что мое любимое место, а вернее маршрут рядом – Бульвар Искусств, а сейчас Бульвар Жванецкого. Это любимое место прогулки. То место, куда хочется возвращаться!" – рассказала актриса.
Люблю гулять на мостике Влюбленных (ул. Ланжероновская, 12), там были первые робкие обнимашки с моим будущим мужем, там гуляли с маленьким сыном. Для меня Одесса это родной, уютный уголок!
– вспоминает одесситка.
Педагог, скаут-лидер Раиса Краева
Раиса Краева \ Фото О, Море
Женщина любит гулять возле памятника Дюку, что на Приморском бульваре, у Потемкинской лестницы.
Люблю скалодром учебно-тренировочной базы альпинистского клуба "Одесса" (Трасса Здоровья). Там можно прогуляться с детьми, а еще – арендовать мангал и беседку. У скалодрома открывается прекрасный вид на море,
– сказала Раиса Краева.
Поэт Андрей Хаецкий
Поэт Андрей Хаецкий \ Фото с фейсбуку
Для творческого человека Одесса – это сплошное любимое место. И с годами становится все больше мест, связанных с различными жизненными ситуациями.
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"Но есть такое место, которое меня успокаивает – это бульвар Жванецкого", – убежден поэт.
Из него открывается прекрасный вид на море и порт. На бульваре спокойно, мало людей. Весной и летом бульвар зеленый, а осенью – атмосферно желтеет. Даже зимой там очень красиво и уютно. Там хорошо думается и легко поймать вдохновение. Не зря бульвар когда-то назывался Бульваров искусств,
– вспомнил Андрей Хаецкий.
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