Все хотят хоть раз побывать в Одессе и увидеть это невероятно красивый город. Однако, интересно, какие любимые места у коренных жителей города у моря.

Актриса Ольга Петровская



Ольга Петровская \ Фото О,Море

Ее любимый маршрут от арки на улице Софиевской за Художественным музеем (ул. Софиевская, 5А), через эту арку открывается вид на море, и проходит в колоннады.

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"25 лет я прожила в Одессе, и проработала в Украинском театре на Пастера, 15 и неудивительно, что мое любимое место, а вернее маршрут рядом – Бульвар Искусств, а сейчас Бульвар Жванецкого. Это любимое место прогулки. То место, куда хочется возвращаться!" – рассказала актриса.

Люблю гулять на мостике Влюбленных (ул. Ланжероновская, 12), там были первые робкие обнимашки с моим будущим мужем, там гуляли с маленьким сыном. Для меня Одесса это родной, уютный уголок!

– вспоминает одесситка.

Педагог, скаут-лидер Раиса Краева



Раиса Краева \ Фото О, Море

Женщина любит гулять возле памятника Дюку, что на Приморском бульваре, у Потемкинской лестницы.

Люблю скалодром учебно-тренировочной базы альпинистского клуба "Одесса" (Трасса Здоровья). Там можно прогуляться с детьми, а еще – арендовать мангал и беседку. У скалодрома открывается прекрасный вид на море,

– сказала Раиса Краева.

Поэт Андрей Хаецкий



Поэт Андрей Хаецкий \ Фото с фейсбуку

Для творческого человека Одесса – это сплошное любимое место. И с годами становится все больше мест, связанных с различными жизненными ситуациями.

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"Но есть такое место, которое меня успокаивает – это бульвар Жванецкого", – убежден поэт.

Из него открывается прекрасный вид на море и порт. На бульваре спокойно, мало людей. Весной и летом бульвар зеленый, а осенью – атмосферно желтеет. Даже зимой там очень красиво и уютно. Там хорошо думается и легко поймать вдохновение. Не зря бульвар когда-то назывался Бульваров искусств,

– вспомнил Андрей Хаецкий.