Это волшебное место совсем недалеко от Киева, но о нем мало кто знает. Речь идет об урочище Вишенки.

Там очень красиво и это классное место для рыбалки. 24 Канал со ссылкой на zoloche.ua расскажет о нем подробнее.

Урочище Вишенки: где под Киевом можно увидеть самые горячие краски заката?

Всего в 20 минутах от суеты Киева расположено урочище Вишенки. Почему стоит туда заглянуть? Потому что это место охотно подарит возможность насладиться невероятными закатами или восходами солнца, да и не только.

Урочище Вишенки расположено между холмами и лесами, и там открывается яркая перспектива на далекие горизонты. Это ландшафтно-экологическая жемчужина Киевской области, где сочетаются природная красота, спокойствие и впечатляющие панорамы.

Здесь солнце ежедневно рисует неповторимые картины, когда лучи пересекают облака, касаются верхушек деревьев и отражаются в тихих водоемах. Чем не идеальное место для фотографов и романтиков?

А еще и для рыбаков. Как отмечает портал visicom.ua, здесь можно ловить многообразие рыб – это карп, карась, толстолоб, белый амур, сом, судак, окунь и щука.

Урочище Вишенки – сказочное место для тихого отдыха: смотрите видео svitlankainfo

В общем, это отличное место для тех, кто ищет спокойствия и возможности отдохнуть от городской суеты. Открытая природа и минимальная инфраструктура здесь способствуют погружению в безграничный дзен.

