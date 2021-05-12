Певица Настя Каменских отдыхала в Мексике в городе Тулум. Она поехала туда с мамой и подругами для того, чтобы перезагрузиться и набраться сил.

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Во время отдыха девушки записывали блог "Девочки рулят", который стал очень популярен в YouTube.

В блоге они делились своими приключениями, эмоциями и откровенными переживаниями.

Тулум изменил нас. Забрал себе все, что мы решили здесь оставить. Нашу боль, слезы, усталость, обиды, комплексы, страхи. И наполнил нас новыми яркими чувствами, легкостью и решительностью в будущее,

– поделилась Настя Каменских.

Также Настя во время отдыха посетила легендарную пирамиду Чичен-Ица и попробувала древний ритуал племен Майя.

Ведущая Екатерина Осадчая, которая недавно потрясла новостью о своей третьей беременности, отдыхала с мужем Юрием Горбуновым в Турции. Семья путешествовала на яхте недалеко от городка Гечек и посещала ванны Клеопатры.

Ванны Клеопатры. Говорят, что для ее приезда их специально построили на термальных водах древней Анатолии. Впоследствии вулкан разрушил эти строения,

– поделился легендой Юрий Горбунов.

У Туреччині вони ще й з сином Іваном відсвяткували Великдень.

Ведущая еще и показала как занимается утренним спортом в отпуске.

12 мая семья вернулась домой, опубликовав фото с самолета. Осадчая отметила, что последние два года, Турция – это их самое популярное направление, ведь страна огромная, с двумя морями и невероятными побережьями.

А вот бывшая жена Дзидзьо певица SLAVIA отправилась путешествовать по Украине. Девушка начала свой отпуск из Одессы и поселка Санжейку, который недалеко от города. Он напомнил артистке Португалию своими красивыми пейзажами.

Далее по побережью Грибовка, Каролино-Бугаз и любимая Затока, где мы много раз отдыхали. Последний раз была здесь в 16 лет. Приятные воспоминания ... Нашла место, где останавливались. Оно очень изменилось. Это и не удивительно. Все меняется со временем. И мы меняемся,

– рассказала SLAVIA.