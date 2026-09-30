Не только в Хорватии и Греции: какие 6 приморских городов могут стать настоящим открытием 2027 года

Европейское побережье – это не только переполненные туристами Дубровник, Санторини или Миконос. Есть и менее очевидные места, где можно совместить отдых у моря с прогулками по старинным улочкам, осмотром природных достопримечательностей и дегустацией блюд местной кухни.

Журналист туристического издания Travel Off Path Тайлер Фокс составил подборку из 6 прибрежных направлений, на которые стоит обратить внимание путешественникам в 2027 году.

Шибеник, Хорватия

Шибеник называют альтернативой более популярным Дубровнику и Сплиту, где летом может быть особенно много туристов. Здесь сохранилась атмосфера далматинского побережья: терракотовые крыши, узкие каменные улочки и темно синие воды Адриатики.

Одной из главных достопримечательностей является собор Святого Иакова, внесенный в список ЮНЕСКО. Автор также советует подняться к крепости Святого Михаила. В переулках неподалеку можно найти небольшие семейные кафе с местным вином и вяленым мясом, откуда открывается вид на архипелаг.

Сканер-Фальстербу, Швеция

Он совсем не похож на типичные средиземноморские курорты: здесь широкие песчаные дюны, природные заповедники, велосипедные дорожки и Балтийское море. Особенно выделяются небольшие яркие пляжные домики, расположенные прямо на песке. Автор советует взять напрокат велосипед и отправиться вдоль побережья к маяку Фальстербу рано утром, когда вокруг еще мало людей.

Ксамил, Албания

Ксамил – это одно из главных направлений Албанской Ривьеры в этой подборке. Курорт известен бирюзовой водой Ионического моря, поэтому получил прозвище "Мальдивы Европы". У побережья расположены три небольших острова, до которых можно добраться с главного пляжа.

Однако основные пляжи быстро заполняются до полудня, поэтому автор советует приходить пораньше. Один из вариантов – арендовать доску для серфинга около 8:00 и отправиться к островам до того, как начнут активно работать пляжные клубы.

Искья, Италия

Искья – это вулканический остров в Неаполитанском заливе, который предлагают рассмотреть в качестве альтернативы Амальфитанскому побережью. Здесь сочетаются морские пейзажи, рыбацкие деревни, скалы и термальные источники.

Одна из самых известных достопримечательностей острова – Арагонский замок. Средневековая крепость расположена на вулканической скале, которую с островом соединяет каменный мост. Среди природных достопримечательностей автор особо выделяет горячие источники Соргето. К ним нужно спуститься примерно по 200 каменным ступеням, после чего можно увидеть, как термальная вода вытекает прямо в море.

Наксос, Греция

Наксос в этой подборке противопоставляют более популярным Санторини и Миконосу. Это самый большой остров Киклад, который имеет собственное сельское хозяйство, поэтому местная еда может быть свежее и доступнее. Остров отличается широкими песчаными пляжами и более спокойной атмосферой.

Главная достопримечательность – Портара, большие мраморные ворота незавершенного храма Аполлона возле порта. Автор также советует не ограничиваться пляжами и отправиться вглубь острова, а именно в горную деревушку Халки, где работают семейные таверны.

Котор, Черногория

Котор расположен в извилистом заливе, окруженном высокими известняковыми скалами. Его старый город сохранил средневековый облик: узкие мощеные улочки, старинные каменные церкви и небольшие площади. Одной из главных особенностей Котора является именно старый город, по которому можно долго гулять, постепенно открывая для себя его улочки.

Чтобы полюбоваться видами на город, автор советует подняться к крепости Сан-Джованни. Он также упоминает менее заметную тропинку у северных ворот, которая ведет вверх по склону к крепости.