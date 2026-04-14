Забронируйте отдых в этих странах, пока цены резко не выросли: эксперт назвал выгодные направления

Лето – это самый высокий туристический сезон в странах Европы. Из-за повышенного спроса стоимость билетов на самолет и цены в отелях сильно возрастают. Тем, кто планирует отдых за границей, но хочет сэкономить, стоит подумать над маем – в этот месяц еще можно довольно бюджетно отдохнуть в популярных странах.

Тревел-блогер Rob On The Beach назвал страны, в которые он советует полететь в мае тем, кто хочет жаркого отпуска, но не хочет переплачивать по летним ценам.

Куда надо успеть поехать в отпуск в мае?

Мальта. Это островное государство в Европе имеет 300 солнечных дней в году. В последний месяц весны здесь погода уже абсолютно летняя – столбики термометров держатся на отметке +25 градусов. Такая температура комфортна и для прогулок, и для купания в море.

А лучше всего на Мальте то, что здесь можно не просто сидеть у бассейна, но и многое увидеть и исследовать на всем острове,

– объяснил Роб.

Живописная Мальта / Фото Depositphotos

Кипр. В прошлом году Роб отдыхал в мае в поселке возле Пафоса всего за 280 фунтов стерлингов вместе с перелетом, что в эквиваленте составляет около 16 тысяч гривен. Путешественник называет Кипр еще одним идеальным вариантом для вполне летнего отпуска в мае.

Фетхие. Этот курортный город на юго-западе Турции славится своими красивыми пляжами и живописными горами. В Фетхие можно отдохнуть на классическом турецком формате "все включено", исследовать местные достопримечательности, увидеть скальные гробницы и любоваться невероятной природой. Кроме того, в мае здесь значительно меньше туристов, чем летом, поэтому отдых на высшем уровне гарантирован.

Гробница в Фетхие / Фото Depositphotos

Албания. Албанское побережье напоминает Робу Грецию, но с более дешевыми ценами. Он называет эту страну "скрытой жемчужиной" Европы. В мае здесь уже тепло, людей меньше, а цены очень выгодные. Это при том, что Албания предлагает чистые пляжи, бирюзовое море, археологические памятники и интересную культуру.

А если хочется экзотики?

В мае во многих экзотических странах начинается сезон дождей, однако есть и те, где в этот месяц погода идеально подойдет для пляжного отдыха. Например, Маврикий, Балеарские острова, Таиланд, Бали и тому подобное. Как пишет Villanovo, это идеальные направления для тех, кому надоела Европа и хочется чего-то экзотического и тропического.

