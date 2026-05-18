Не только Площадь Рынок: 4 необычных места для прогулки во Львове

Львов – это не только аромат кофе, брусчатка и старые каменицы на Площади Рынок. Стоит лишь немного отойти от привычных маршрутов и город вдруг открывается с совершенно другого ракурса – тихий и спокойный.

На тикток-странице @lviv.tic призвали туристов и горожан не гулять только по центру Львова. В городе есть интересные и атмосферные парки, которые точно стоят внимания.

Где во Львове есть нетипичные варианты для прогулок?

Лычаковский парк – это небольшой, но очень уютный сосновый парк с большим количеством лавочек, детской площадкой, стадионом рядом. Парк расположен на углу улиц Лычаковская и Пасечная, а напротив него есть единственная во Львове старохристианская базилика, о которой не знают туристы, – Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Как пишет Lviv Travel, ландшафт парка очень холмистый, а при его создании даже пришлось засыпать несколько карьеров. Сейчас здесь растут живописные черные сосны, а воздух в парке считается лечебным. Именно поэтому это идеальное место, чтобы убежать от городского шума.

Погулянка – это парк, в который прогулку надо планировать на несколько часов, или на целый день. Здесь можно покататься на велосипеде, посидеть на лавочке у озера, в котором плавают утки, или устроить пикник. Через холмистую местность зимой Погулянка превращается в настоящий "буковель", с большим количеством горок, которые санками проложили дети.

Парк Франко считается старейшим парком в Украине – еще в 1614 году он принадлежал Ордену Иезуитов. Он расположен напротив ЛНУ имени Ивана Франко, поэтому здесь всегда много студентов, которые отдыхают между парами или готовятся к ним.

Живописный парк Погулянка

Парк культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого – это небольшой, но очень красивый парк, где часто проходят фестивали, ярмарки и городские события. Интересно, что когда-то здесь была свалка, а парк создала советская власть с целью пропаганды.

Что еще интересного увидеть возле Львова?

Во Львове и области есть много мест, которые заинтересуют и местных, и туристов. Например, в селе Розлуч возле Турки сохранился атмосферный деревянный храм в неоготическом стиле. Его построили в начале 1900-х годов для общины немецких колонистов. Костел святого Франциска Борджия в Розлуче даже считают одним из самых экзотических деревянных сооружений Украины.

Или же можно посетить Свиржский замок, который на выходных наконец открыт двери для посетителей. Увидеть его можно только в сопровождении экскурсовода. Билет стоит 150 гривен с человека.