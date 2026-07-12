Тайны заповедных Горган: где в Карпатах прячутся величественные Волчьи скалы

В самом сердце Карпат, среди густых лесов национального парка "Синегора", есть удивительное природное место. Это заповедная тропа вдоль бурной реки, ведущая путешественников к величественным скальным выступам.

А это место называют Волчьими скалами. И 24 Канал расскажет о них чуть подробнее.

Почему путь к Волчьим скалам считается особенным маршрутом?

Волчьи скалы – это настоящее место природной силы, дикой красоты и древних легенд. Они величественно возвышаются над стремительной горной рекой Быстрица Солотвинская и уютно спрятаны среди густых карпатских лесов недалеко от села Старая Гута в Ивано-Франковской области (которое, к слову, является одной из лучших отправных точек для пешего туризма в диких Центральных Горганах).

Это место, являющееся частью Национального природного парка "Синегора", дарит путешественникам не просто очередную прогулку, а глубокое единение с первозданностью, и каждый шаг там открывает новые тайны горного края. Ведь путешествие к Волчьим скалам пролегает через заповедные территории, где царит особая атмосфера покоя и величия.

Путь пролегает вдоль кристально чистого русла реки Быстрицы Солотвинской, берущей начало у подножия Сивули. Проходя мимо живописных лесных массивов, туристы преодолевают природные препятствия и наслаждаются шумом воды и шелестом вековых елей.

Добравшись до Волчьих скал, каждый непременно попадает под впечатление от монументальности и отвесных склонов, обрывающихся прямо к воде. А еще этот маршрут часто сочетают с посещением удивительного водопада Малый Кузьминец, что придает путешествию еще больший драйв и яркие эмоции.

Вот как живописно выглядят Волчьи скалы в Старой Гуте: смотрите фото и видео oksanka._tarasivna

Интересный факт: местные предания связывают название Волчьих скал с дикими волками, которые когда-то находили здесь убежище среди глубоких каменных ущелий.

Современные путешественники, посещающие парк "Синегора", возвращаются оттуда физически уставшими, но невероятно счастливыми и внутренне обновленными. Каждая такая прогулка оставляет в сердце незабываемую историю и яркие воспоминания на всю жизнь.

Какие еще уникальные скалы и природные парки Карпат стоит посетить?

Карпаты богаты удивительными природными локациями, которые впечатляют не меньше, чем Волчьи скалы. Если вас увлекают каменные гиганты, обязательно обратите внимание на: