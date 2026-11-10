Плыть к нему нужно 6 дней: как живут 220 жителей самого отдаленного острова на Земле

Вдали от берегов Южно-Африканской Республики, посреди Атлантического океана, расположен один из самых отдаленных обитаемых островов планеты – Тристан-да-Кунья. Добраться до него – задача со звездочкой, которая под силу не каждому туристу.

На острове нет аэропорта или взлетно-посадочной полосы, а ближайший аэропорт находится аж в 2700 километрах – в Кейптауне. После выхода из самолета туристам предстоит еще 6 дней плыть на корабле до Тристан-да-Куньи. Подробнее о том, что известно об этом уникальном острове и жизни на нем, рассказывает Express.

Как живут люди на самом отдаленном острове планеты?

Остров Тристан-да-Кунья имеет вулканическое происхождение и входит в состав британской заморской территории Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья. Великобритания аннексировала остров в 1816 году после того, как сослала Наполеона на соседний остров Святой Елены. Британское правительство опасалось, что сторонники французского императора используют остров в качестве базы для попытки освобождения Наполеона, и поэтому направило туда военный гарнизон.

В настоящее время все жители Тристан-да-Куньи имеют британское гражданство, хотя и находятся за тысячи километров от Великобритании. Всего на острове проживает около 220 человек, и у всех них всего 11 родовых фамилий. Сообщество острова очень сплоченное и проживает в единственном поселении – Эдинбург семи морей.



Единственное поселение на острове Тристан-да-Кунья – Эдинбург семи морей / Фото Philip Kendall

В поселке есть только один продуктовый магазин с импортными товарами. В нем местные жители могут купить муку, кофе, шоколад, туалетную бумагу, вино и т. д. Корабли с продовольствием прибывают на остров лишь несколько раз в год, поэтому ассортимент довольно ограничен. Также на острове работает паб "Альбатрос", в котором любят развлекаться местные жители.

Жители Тристан-да-Куньи зарабатывают на торговле с внешним миром. Они вылавливают лобстеров высокого качества и экспортируют их в Австралию, США, Новую Зеландию и Европу. Кроме того, они занимаются сельским хозяйством и ремеслами.

Вдоль побережья острова расположены огромные колонии животных. Здесь обитают около 200 тысяч хохлатых пингвинов, более 5 миллионов тонкоклювых буревестников, примерно 300 тысяч субантарктических морских котиков, а также кашалоты, дельфины и голубые акулы. Вокруг острова создана природоохранная зона, которую защищают местные жители.

Вид на остров Тристан-да-Кунья с океана / Фото Janson Pierre

Как туристам попасть на самый отдаленный остров планеты?

Иностранцам не так просто посетить Тристан-да-Кунью, ведь это одно из самых сложных и строго регулируемых туристических направлений в мире. Всем путешественникам придется пройти непростую административную процедуру и отправиться в многодневное морское путешествие. Кроме того, на острове практически нет инфраструктуры для массового туризма.