В октябре туристов почти нет, а температура +23: где находится "любимый пляж Европы"

Если хочется продлить пляжный сезон, но без борьбы за место у моря, стоит обратить внимание на один уголок Ибицы. Осенью здесь становится значительно тише, а его главные особенности раскрываются именно во время заката.

О Кала-Бениррасе на Ибице в Испании рассказало британское издание Express. Пляж вошел в подборку Wizz Air, которая исследовала прибрежные места в более чем 50 европейских странах, учитывая количество посетителей, температуру и продолжительность светового дня в сентябре, октябре и ноябре.

Почему Кала Бениррас отличается от других пляжей Ибицы?

Кала Бениррас расположена на северо-западе Ибицы и славится гораздо более спокойной атмосферой. Пляж скрывается в стороне от популярных туристических маршрутов, а добраться до него можно через холмы и долины. Из бухты открывается вид на море и скалу Кап-Бернат, которую местные жители называют "пальцем Бога".

Пляж Кала Бениррас / фото TripAdvisor

Вода здесь прозрачная, поэтому место подходит для любителей подводного плавания. Осень делает пляж еще более спокойным. При этом средняя температура на Ибице в октябре и ноябре составляет около 23 градусов, поэтому остров остается привлекательным для тех, кто хочет продлить теплый сезон.

Одна из изюминок пляжа – это вечерние барабанные сессии. Когда солнце начинает садиться, на пляже собираются местные жители и играют на барабанах, создавая богемную атмосферу. Летом эти импровизированные выступления собирают много людей со всего острова. Осенью компании становятся меньше, поэтому атмосфера остается более камерной и спокойной.

Как проходят вечерние барабанные сессии: смотрите видео

Почему туристы называют Кала Бениррас любимым пляжем?

Пляж получил восторженные отзывы от путешественников. Пользовательница Tripadvisor Дебра назвала его своим "самым любимым пляжем Европы" и отметила, что сюда стоит приезжать не только на короткую поездку. Другая туристка, Эмили, описала Кала Бениррас как богемный пляж и идеальное место для наблюдения за закатом.

Еще один посетитель приехал сюда в конце октября и особо отметил, что "пляж был не слишком переполнен". Он также обратил внимание на защищенную бухту, красивый вид на море и прозрачную воду с большим количеством рыбы.

При этом пляж не является полностью удаленным: от Порт-де-Сан-Мигель до Кала-Бениррас можно доехать на автобусе примерно за 10 минут. В самом городе есть отели, виллы и необходимые туристические удобства.

Где находится пляж: смотреть на картах