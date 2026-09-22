Даже не все местные о нем знают: где найти львовский Хогвартс

Во Львове есть одно здание, которое очень напоминает знаменитую школу магии и волшебства Хогвартс. Что интересно, туристы о нем не знают, да и даже некоторые местные жители не догадываются о сходстве этого здания с культовой школой.

О том, что Хогвартс можно найти во Львове, рассказала местная гид Елена Дворкина. Речь идет о Доме инвалидов – именно так звучит историческое название здания, построенного в 19 веке на улице Клепаровской.

Где во Львове искать здание, похожее на Хогвартс?

Этот архитектурный шедевр появился во Львове после первого визита в город нового императора монархии Габсбургов Франца Иосифа в 1851 году. Кайзер распорядился построить во Львове дом для военных инвалидов, которые не имели возможности самостоятельно обеспечивать себя. Что интересно, император сам занялся поиском архитектора, который должен был разработать проект здания. Им стал Теофил Генсен – архитектор Австрийского парламента, Венского арсенала и других известных зданий.

Строительные работы были завершены в 1863 году, а в день именины императора, 4 октября, состоялось торжественное открытие Дома инвалидов. Здание достигало 165 метров в длину, а его стены были возведены из красного и желтого кирпича, что в сочетании с башнями придавало сооружению сходство с романской крепостью.

Четыре башни, массивные стены, внутренний дворик и скульптуры рыцарей на фасаде – настоящий львовский замок. Когда-то здесь жили ветераны войны, которые после службы из-за травм уже не могли самостоятельно обеспечивать себя. В комплексе были жилые помещения, госпиталь, часовня, а впоследствии даже фабрика протезов,

– рассказала Дворкина.

Сегодня в здании Дома инвалидов расположен главный корпус Львовского университета безопасности жизнедеятельности.

Во Львове есть здание, напоминающее волшебный Хогвартс: видео

Если вы еще никогда не видели "львовский Хогвартс", то осень – идеальное время, чтобы запланировать прогулку мимо него. Пасмурная погода и опавшие листья создают идеальную уютную и волшебную атмосферу. Кстати, ранее мы рассказывали о 5 местах во Львове, где можно найти ту самую осеннюю атмосферу.