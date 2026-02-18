Вы могли даже не подозревать, что во Львове стоит дворец настоящего гипсового короля
- Вилла Юзефы Франц во Львове известна как дворец гипсовых королей, а построена для жены гипсового магната Йозефа Франца.
- Здание стоит на улице Коновальца, 47, сейчас там расположен Львовский областной врачебно-физкультурный диспансер.
Это роскошное и изысканное сооружение стоит во Львове на улице Коновальца. Несомненно, оно является одной из самых красивых архитектурных жемчужин города, но мало кто знает его историю.
Это сооружение называют дворцом гипсовых королей, а также знают как виллу Юзефы Франц. Со ссылкой на lvivcenter.org рассказываем об этом подробнее.
Смотрите также Даже львовяне не подозревают, что это сооружение – самое дорогое в городе
На Коновальца во Львове стоит дворец гипсового короля: почему его стоит увидеть?
Во Львове на улице Коновальца, 47 стоит изысканная вилла, которую знают как дворец гипсовых королей или виллу Юзефы Франц. Это сооружение в стиле необарокко появилось в 1893 году по проекту известного архитектора Яна Перося для жены Йозефа Франца – гипсового короля.
Йозеф Франц заработал огромное состояние на добыче и обработке гипса, и как раз неподалеку от виллы в конце нынешней улицы Коновальца были гипсовые карьеры и фабрика, как отмечает photo-lviv.in.ua. Имея много денег, виллу для жены Йозеф построил действительно величественную.
Она поражает архитектурой – это настоящий дворец с большими арочными окнами, массивными стенами и силуэтом, напоминающим старинный замок. Здесь вам и литые чугунные решетки с витражами, и мозаичный паркет в банкетном зале, и много других изысков.
Нынешнюю улицу Коновальца заложили в 1892 году, и сразу она стала местом оживленного строительства. После Первой мировой войны дворец на углу Коновальца и Мельника стал собственностью инженера Карла Рихтманна, в 1930-х годах – графа Мечислава Ходкевича и его жены Фелиции, а в 1939 здесь все прибрали к рукам советские оккупанты.
Интересные факты о вилле Юзефы Франц во Львове: смотрите видео lviv_joy
После Второй мировой в доме разместили детское отделение областного туберкулезного диспансера. В наши дни там расположен Львовский областной врачебно-физкультурный диспансер. Тем не менее дворец гипсовых королей остается одним из самых крутых украшений Львова и архитектурным сокровищем улицы Коновальца.
Вилла поражает каждого прохожего величием и изысканностью архитектурных деталей. И для туристов, которые стремятся увидеть не только центр Львова, это здание на Коновальца, 47 является обязательным пунктом маршрута.
Какие еще исторические дома Львова стоит увидеть?
Вилла Юлиетка на Горбачевского, 19. Говорят, она была самой популярной виллой во Львове в 1890-е годы, там до сих пор сохранились деревянные перекрытия и витражи. Ее архитектурный стиль сочетает элементы позднего историзма и ранней сецессии с намеком на лондонский "Красный дом".
Каменица на Гребенки, 8. Она построена в 1892 году для помещицы Марии Стефании Фурман, а краеугольник дома украсили головой кабана. Окна второго этажа украшены лучковыми сандриками с горельефами с изображением головы Меркурия. Сейчас здесь почетное консульство Грузии во Львове.
Частые вопросы
Что стоит знать о вилле Юзефы Франц и где она расположена?
Вилла Юзефы Франц, также известная как дворец гипсовых королей, является изысканным сооружением в стиле необарокко. Она расположена во Львове на улице Коновальца, 47 и была построена в 1893 году для жены Йозефа Франца, гипсового короля.
Какое современное использование дворца гипсового короля во Львове?
В наши дни дворец гипсового короля используют как Львовский областной врачебно-физкультурный диспансер, но она остается одним из главных украшений Львова и архитектурным сокровищем улицы Коновальца.