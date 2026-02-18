Вы могли даже не подозревать, что во Львове стоит дворец настоящего гипсового короля

Это роскошное и изысканное сооружение стоит во Львове на улице Коновальца. Несомненно, оно является одной из самых красивых архитектурных жемчужин города, но мало кто знает его историю.

Это сооружение называют дворцом гипсовых королей, а также знают как виллу Юзефы Франц. Со ссылкой на lvivcenter.org рассказываем об этом подробнее.

Смотрите также Даже львовяне не подозревают, что это сооружение – самое дорогое в городе

На Коновальца во Львове стоит дворец гипсового короля: почему его стоит увидеть?

Во Львове на улице Коновальца, 47 стоит изысканная вилла, которую знают как дворец гипсовых королей или виллу Юзефы Франц. Это сооружение в стиле необарокко появилось в 1893 году по проекту известного архитектора Яна Перося для жены Йозефа Франца – гипсового короля.

Йозеф Франц заработал огромное состояние на добыче и обработке гипса, и как раз неподалеку от виллы в конце нынешней улицы Коновальца были гипсовые карьеры и фабрика, как отмечает photo-lviv.in.ua. Имея много денег, виллу для жены Йозеф построил действительно величественную.

Она поражает архитектурой – это настоящий дворец с большими арочными окнами, массивными стенами и силуэтом, напоминающим старинный замок. Здесь вам и литые чугунные решетки с витражами, и мозаичный паркет в банкетном зале, и много других изысков.

Нынешнюю улицу Коновальца заложили в 1892 году, и сразу она стала местом оживленного строительства. После Первой мировой войны дворец на углу Коновальца и Мельника стал собственностью инженера Карла Рихтманна, в 1930-х годах – графа Мечислава Ходкевича и его жены Фелиции, а в 1939 здесь все прибрали к рукам советские оккупанты.

Интересные факты о вилле Юзефы Франц во Львове: смотрите видео lviv_joy

После Второй мировой в доме разместили детское отделение областного туберкулезного диспансера. В наши дни там расположен Львовский областной врачебно-физкультурный диспансер. Тем не менее дворец гипсовых королей остается одним из самых крутых украшений Львова и архитектурным сокровищем улицы Коновальца.

Вилла поражает каждого прохожего величием и изысканностью архитектурных деталей. И для туристов, которые стремятся увидеть не только центр Львова, это здание на Коновальца, 47 является обязательным пунктом маршрута.

Какие еще исторические дома Львова стоит увидеть?