Опавшие листья подскажут главное место: где в октябре искать белые грибы

Октябрь для любителей "тихой охоты" еще не означает окончания сезона. В этот период в лесах можно наткнуться на особую осеннюю волну белых грибов, однако искать их следует уже несколько иначе, чем летом.

Белый гриб считается одним из самых ценных лесных грибов, и грибники особенно охотно ищут именно его. Он растет в различных типах леса, но предпочитает определенные условия. Об особенностях роста белого гриба рассказывает Деснянская районная государственная администрация в городе Киеве. Отдельно о сезоне в Карпатах и местах, где его стоит искать, рассказывал прикарпатский грибник Ростислав Поливчак в материале Суспільне.

Когда начинается последняя волна белых грибов?

В Украине белый гриб может плодоносить в течение нескольких периодов. Их называют летним, позднелетним и осенним, или же "листопадовым". Именно третья волна приходится на конец сентября и начало октября. В теплую погоду, которую называют периодом "бабьего лета", в лесах появляются боровики-оябрьники.

Осенью найти их сложнее, чем в разгар сезона. Грибы прячутся среди травы и под опавшими листьями. В то же время часть из них появляется на более открытых солнечных участках: полянах и просеках.

Сезон белых грибов может длиться до ноября / фото Canva

В Карпатах сезон белых грибов также может длиться до середины октября. По словам грибника Ростислава Поливчака, в теплые годы он иногда продолжается даже до ноября. Поэтому для октябрьского похода в лес важны не столько конкретная дата, сколько погода и условия в самом лесу.

Где в Украине искать белые грибы осенью?

Белый гриб не привязан к одному конкретному типу леса. Чаще всего его можно встретить там, где растут сосны, ели, березы, дубы, буки и грабы. Особенно много их бывает в сосновых борах, а именно среди брусничника и вереска. В сосновых лесах с влажными песчаными участками, покрытыми мхом, грибы встречались даже в засушливые годы.

Хорошим местом могут быть также дубовые леса, где растут сосны. Белые грибы встречаются в березовых рощах, молодых березовых зарослях, кустах иволоза и на бывших вырубках. Однако в заболоченных низинах без муравейников их искать не стоит. В Украине белый гриб распространен в лесах многих областей. Среди них:

Винницкая,

Волынская,

Житомирская,

Закарпатская,

Киевская,

Львовская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черниговская,

Черновицкая области.

Отдельно стоит выделить Карпаты. По словам Ростислава Поливчака, там белые грибы чаще всего растут в еловых и елово-буковых лесах на высоте от 900 до 1400 метров над уровнем моря. Для осеннего похода грибник советует обращать внимание на прореженные леса, освещенные поляны и окраины полонин.

Чаще всего белые грибы растут в Карпатах / фото Canva

Летом именно южные и юго-восточные склоны прогреваются быстрее, поэтому там грибам комфортнее. А во время продолжительной жары они, наоборот, лучше растут на северных склонах во влажном мхе. Есть и менее очевидные места. Белый гриб может прятаться в траве у леса, в зарослях молодого леса, недалеко от тропинок и на берегах рек.

Какие условия нужны белому грибу и как его заметить?

Белый гриб любит тепло и достаточное количество влаги. Оптимальной для него является температура почвы примерно 15,3 – 16,3 градуса, а влажность более 40 – 58 процентов. Поэтому искать его рекомендуют на хорошо освещенных и прогретых полянах, в редком лесу и на опушках. Подойдут также старые, заросшие травой дороги и тропинки, участки возле просек, где растет негустой вереск или папоротник.

В октябре главной подсказкой для грибника становится опавшая листва. Белый гриб может практически полностью спрятаться под ней, в траве, мхе или среди лесного мусора. Поэтому опытные грибники советуют не торопиться и внимательно осматривать местность. Если удалось найти один белый гриб, стоит проверить территорию вокруг.

Белые грибы нередко растут группами, поскольку связаны одной грибницей. В березовых рощах их можно найти по несколько штук, а в отдельных местах целыми группами. Для осеннего похода важно учитывать и погоду, ведь когда становится холоднее и в почве образуется избыток влаги, рост белых грибов постепенно замедляется.