Где в Париже можно поесть почти даром: бюджетные места, где блюда до 2 евро

Путешествуя за границей, бюджет часто может существенно ограничивать расходы, поэтому приходится искать дешевые альтернативы для перекуса. И даже в таком дорогом городе, как Париж, есть места, где можно поесть почти за символические деньги.

Украинская туристка ebabash в одном из своих видео поделилась необычным гастрономическим открытием в Париже, рассказав о месте, где можно поесть всего за 1 евро.

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Где в Париже можно поесть за 1 евро?

По словам путешественницы, в городе есть локация, которая предлагает один из самых дешевых вариантов быстрой еды, а именно хот-дог за 1 евро. Речь идет о классическом варианте блюда: мягкая булочка, сосиска, карамелизированный лук и капуста. Дополнительно посетители могут самостоятельно выбрать и добавить соусы по вкусу. И заказать такое блюдо можно в IKEA.

Хот-дог в IKEA в Париже за 1 евро / инстаграм ebabash

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Где еще в Париже можно поесть менее чем за 2 евро?

Одной из таких точек является сеть или заведения формата "bistro à petits prix", где иногда предлагают кусок пиццы всего за 1 евро. Это одна из самых популярных бюджетных опций среди местных и туристов, особенно в определенные дни недели. Еще одна необычная локация – это заведения формата антиотходов или социальных кафе, где часть блюд могут предлагать почти бесплатно или за символическую цену. Там меню часто состоит из простых, но свежих продуктов: супов, выпечки и легких закусок.

Отдельно не забываем за известный ресторанный формат Bouillon Pigalle, где можно найти традиционные французские закуски по очень низким ценам. Например, яйцо с майонезом здесь стоит около 2 евро, что для столицы Франции является довольно редким явлением.

Среди самых дешевых вариантов также есть азиатские заведения, где можно найти блюда от 0,60 до 2 евро: от бриошей до супов и закусок из тофу. Такие места популярны среди студентов и тех, кто ищет быстрый и дешевый перекус в городе.