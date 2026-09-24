В Африке есть страна, где регулярно выпадает снег и даже работает горнолыжный курорт

В Африке есть место, где зимой можно увидеть заснеженные горы, попасть в снегопад и даже покататься на лыжах на горнолыжном курорте. Речь идет о Лесото – небольшом государстве, полностью окруженном Южной Африкой. Из-за высоты над уровнем моря его ландшафты больше напоминают альпийские, чем привычные для туристов африканские.

Лесото – это уникальная страна для Африки. Подробнее о ней расскажет 24 Канал.

Почему в Лесото выпадает снег?

Лесото часто называют "Горным королевством" и "Королевством в небе", а все потому, что практически вся страна расположена высоко над уровнем моря. Даже самая низкая точка Лесото находится на высоте примерно 1400 метров – это самая высокая низкая точка среди всех стран мира. В то же время самая высокая вершина страны достигает 3482 метров.

Именно высота объясняет, почему в этой части Африки регулярно выпадает снег. Зима в Лесото приходится на июнь – август, поскольку страна расположена в Южном полушарии. В высокогорных районах в этот период температура может опускаться ниже нуля, а горы покрываются снегом.

Фотографии Лесото зимой могут удивить туристов. Здесь вместо ожидаемой жары и палящего солнца – заснеженные вершины, обледенелые дороги и люди в теплых шерстяных одеялах. Снег в Лесото – настолько привычное явление, что стал частью туристического образа страны.

В горах на севере страны работает горнолыжный курорт Afriski Mountain Resort, куда приезжают любители зимних видов спорта из южных стран Африки. Курорт расположен в горах Малути на высоте более 3000 метров над уровнем моря. Здесь есть лыжные трассы, подъемники, прокат снаряжения и школа для начинающих.

Afriski Mountain Resort использует системы искусственного оснежения, поэтому его работа не зависит исключительно от количества естественного снега.

Горнолыжный курорт в Африке / Фото Kaihl Meades

Что интересного стоит знать туристам о Лесото?

Лесото занимает площадь около 30 тысяч квадратных километров и является анклавом: со всех сторон его окружает Южно-Африканская Республика. Государство обрело независимость от Великобритании 4 октября 1966 года. Официальными языками являются английский и сесото, а местное население сохраняет свои традиции и культуру.

Лесото совсем не похоже на типичную африканскую страну с саваннами и пустынями. Значительную часть территории занимают высокогорные плато, горы и глубокие долины. Один из традиционных способов исследовать горные районы страны – путешествия верхом на пони местной породы басуто.

Местные жители веками использовали этих лошадей для передвижения по сложному горному рельефу. Поэтому конные маршруты позволяют попасть туда, куда на автомобиле добраться сложно, и увидеть отдаленные деревни, долины и высокогорные плато.

Еще одна достопримечательность Лесото – это водопад Малецуньяне возле города Семонконг высотой 192 метра. Он является одним из самых высоких однокаскадных водопадов Африки, а потому популярен среди любителей активного отдыха.

Огромный водопад Малецуньяне / Фото Steve Newman

Лесото – это страна, которая разрушает стереотип об Африке как исключительно жарком континенте. Путешественникам, которые любят небанальные направления, точно стоит побывать здесь хотя бы раз.