Франция изменила условия въезда для украинцев: что нужно знать

В конце прошлой недели Франция переместила Украину с "зеленой" зоны в "оранжевую". Очевидно, страна ужесточила условия въезда для украинцев.

Новые правила вступили в силу уже с сегодняшнего дня, 11 октября. Что изменилось – читайте дальше!

Обратите внимание Германия ужесточила условия въезда для украинских туристов: что изменилось

Франция ужесточила условия въезда для украинцев

Страну имеют право посещать граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации.

Вакцины, одобренные Францией

Pfizer / Comirnaty

Moderna

AstraZeneca / Vaxzevria / Covishield

Jansen / Johnson & Johnson

С момента получения последней дозы должно пройти 7 дней и 28, если Johnson & Johnson.

При этом, по данным консульской службы МИД Украины, въезд украинцев во Францию ​​из стран "красной" и "оранжевой" зоны (в том числе при транзите из стран "красной" и "оранжевой" зоны) осуществляется только при "крайней необходимости".

Кроме того, в ГПСУ заявили, что Великобритания признала украинские сертификаты вакцинации. Поэтому уже с 11 октября вакцинированные граждане Украины смогут въехать на территорию страны.

COVID-19 во Франции: последние данные