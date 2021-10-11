Франция изменила условия въезда для украинцев: что нужно знать
В конце прошлой недели Франция переместила Украину с "зеленой" зоны в "оранжевую". Очевидно, страна ужесточила условия въезда для украинцев.
Новые правила вступили в силу уже с сегодняшнего дня, 11 октября. Что изменилось – читайте дальше!
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Франция ужесточила условия въезда для украинцев
Страну имеют право посещать граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации.
Вакцины, одобренные Францией
- Pfizer / Comirnaty
- Moderna
- AstraZeneca / Vaxzevria / Covishield
- Jansen / Johnson & Johnson
С момента получения последней дозы должно пройти 7 дней и 28, если Johnson & Johnson.
При этом, по данным консульской службы МИД Украины, въезд украинцев во Францию из стран "красной" и "оранжевой" зоны (в том числе при транзите из стран "красной" и "оранжевой" зоны) осуществляется только при "крайней необходимости".
Кроме того, в ГПСУ заявили, что Великобритания признала украинские сертификаты вакцинации. Поэтому уже с 11 октября вакцинированные граждане Украины смогут въехать на территорию страны.
COVID-19 во Франции: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 11 октября 2021 года во Франции обнаружено 7 056 511 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 117 052 летальных;
- В то же время 6 839 796 человек побороли болезнь.