Flydubai вернула на рейсы в Киев самолеты с креслами-кроватями: как выглядят салоны

Авиакомпания flydubai вернула на рейсы Дубай – Киев самолеты Boeing 737 MAX 8. Теперь они оснащены креслами-кроватями в бизнес-классе.

Это произошло после 2-летнего перерыва. Дело в том, что полеты такой модели авиалайнеров были под всемирным запретом.

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В бизнес-классе flydubai установила 10 кресел-кроватей, расположенных по схеме 2+2 или 1+1 в зависимости от ряда. Разложенное сиденье превращается в кровать длиной 198 сантиметров.

Чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно и сохраняли конфиденциальность, кресла отделены друг от друга с помощью небольших перегородок. Также оснащены розетками, светильниками, отсеками для бутылок с водой, USB и индивидуальными мониторами развлекательной системы с диагональю 15,6 дюйма.



Бизнес-класс Boeing 737 MAX 8 / Фото: flydubai

Кроме того, авиакомпания обновила и экономкласс. Теперь здесь установлены кресла RECARO CL3710 с тканевой обивкой, регулируемыми подголовниками, индивидуальными экранами развлекательной системы с возможностью подзарядки мобильных устройств с помощью USB.



Экономкласс Boeing 737 MAX 8 / Фото: flydubai

Такой сервис на рейсах в Киев еще предоставляют авиакомпании Turkish Airlines и Qatar Airways, когда полеты выполняют широкофюзеляжные самолеты.