Санта Димопулос – победительница шоу "Танцы со звездами" и обладательница второго места Юлия Санина после изнурительных 3 месяцев тренировок отправились на заслуженный отдых.

О том, какие курорты выбрали для отпуска, певицы поделились на своих страницах в Instagram.

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Санта Димопулос отправилась в Дубаи

Победительница шоу Санта выбрала для отдыха Дубай – крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов. В отпуск уехала с мужем и маленькой дочкой Софией.

Да, я в Дубаи! С мужем и моей маленькой! Как долго я мечтала об этом !, – написала певица и модель в посте в Instagram.

Также Санта ответила на самые популярные вопросы своих читателей.

По ее словам, перелет был не тяжелый, они дважды проходили ПЦР-тест – перед вылетом и по прилету. Еще модель поделилась, что на ношении масок персонал не настаивает, поэтому и от них отдыхают.

Остановилась звезда с семьей в "Beit Al Bahar" – пятизвездочном отеле в районе самого популярного пляжа в Дубае Джумейра Бич.

Юлия Санина отправилась в Египет

Солистка и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, в отличие от Санты Димопулос, выбрала отдых поскромнее – Египет.

На своей странице Юлия опубликовала фотографию, где позирует на берегу Красного моря, а на другой уже вышла в открытое море на роскошной яхте вместе с сыном и мужем. Певица отметила, что поездка только началась, а она уже наполнилась энергией и наслаждается каждым моментом.

Mood of the day. Соленые волосы и голова, из которой постепенно уходят лишние мысли, – написала Юлия.

Ранее в интервью Юлия отметила, что изнурительные тренировки "Танцев со звездами" дали о себе знать и призналась, что больше всего хочет отдохнуть на море.