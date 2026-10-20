Итальянская Феррара переживает туристический бум: чем этот город так примечателен

Рим, Неаполь и Милан уже надоели многим туристам своими толпами, поэтому эксперты советуют обратить внимание на Феррару. Этот город на севере Италии привлекает средневековой архитектурой, уютными площадями и традиционными ресторанами.

Согласно статистике, в августе прирост числа туристов достиг 15 %, поэтому город может стать альтернативой маршруту Рим – Милан – Венеция, пишет Travel off Path.

Что стоит посмотреть в Ферраре?

В муниципалитете Феррари проживает более 129 тысяч человек, а исторический центр сохраняет атмосферу уютного городка.

Главная достопримечательность города – замок Эсте, построенный в XIV веке. Массивная крепость расположена прямо в центре. Внутри можно осмотреть украшенные фресками апартаменты эпохи Возрождения.

Не меньшего внимания заслуживает кафедральный собор Святого Георгия. Его архитектура сочетает романские и готические элементы, а интерьер дополнен барочным убранством.

Еще одним выдающимся сооружением является Дворец Бриллиантов. Его фасад украшают более 8 тысяч мраморных блоков ромбовидной формы. Внутри находится Национальная картинная галерея, где представлены работы Козиме Тури, Эрколе де Роберти и Гарафало.

В отличие от переполненных улиц Неаполя и популярных римских площадей, исторический центр Феррары позволяет спокойно исследовать город пешком. Здесь сохранились уютные площади и аристократические резиденции.

Особый шарм городу придает Виа делле Вольте – одна из самых атмосферных средневековых улиц Феррары.

Город расположен в регионе Эмилия-Романья, известном традиционной итальянской кухней. В частности, здесь стоит попробовать тортеллини и тальятелле с мясным соусом рагу. Местным фирменным блюдом являются капелачи – паста с тыквенной начинкой.

Как выглядит удивительная Феррара: смотрите видео

В целом Феррара сочетает в себе богатое историческое наследие, архитектурные достопримечательности и аутентичную кухню. Это удачное направление для тех, кто хочет увидеть более спокойную, уютную и доступную Италию.