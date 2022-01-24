Еще три авиакомпании сменили график полетов в Киев на фоне опасений о нападении России

Швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM отказались от ночной стоянки в Киеве на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-радара flightradar24.com. Известно, что авиакомпании сменили свой график полетов 23 января.

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Что известно о переносе рейсов

Швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM изменили свой график полетов в Киев таким образом, чтобы их самолеты и экипажи не оставались ночью в Украине.

23 января Austrian Airlines выполнила по расписанию вечерний рейс OS 667 Вена – Киев. Однако вместо ночной стоянки в аэропорту Борисполь самолет сразу вернулся в Австрию специальным рейсом OS 1402, хотя утром авиалайнер должен был доставить пассажиров из Киева в Вену регулярным рейсом OS 668. Вместо этого авиакомпания отменила этот перелет.

Swiss 23 января отказалась от вечернего вылета рейса LX 2290 из Цюриха в Киев, отправив в столицу Украины специальный рейс LX7390 утром, 24 января. Известно, что перевозчик забрал пассажиров и сразу вернулся в Цюрих.

Рейсы KLM с номером KL 1387 из Амстердама в Киев, по данным онлайн-радара, отменяются с 22 января. Они предусматривали ночную стоянку в Украине с утренним вылетом обратно.

Почему авиакомпании отказываются от ночных стоянок в Киеве

Впервые о том, что европейские авиакомпании начали менять график полетов в Украину на фоне информации о возможном вторжении России в Украину, стало известно 23 января. Тогда авиакомпания Lufthansa перенесла вылет рейса из Мюнхена , который должен был отправиться из немецкого аэропорта в субботу 22 января в 22:00. Время вылета сместили на 6:00 воскресенья.

Перевозчики пользуются системой оценки рисков. Если она показывает возможность неблагоприятных событий в регионе, авиакомпании изменяют график полетов, маршрут рейсов или совсем отказываются от перелетов.

Это связано с тем, что цена жизней пассажиров и техники превышает несколько десятков миллионов долларов, которые придется компенсировать авиакомпании и страховщику.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю.К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.