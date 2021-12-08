Еще одно внутреннее направление Air Ocean Airlines: в какой город запустят рейсы

Недавно на украинский авиарынок вышла новая авиакомпания – Air Ocean Airlines. Она постоянно объявляет о запуске рейсов.

В этот раз авиаперевозчик заявил, что будет летать из Киева в Харьков.

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Air Ocean Airlines будет летать из Киева в Харьков

Так, уже с 24 декабря авиакомпания откроет новое, уже седьмое, внутреннее направление – Киев – Харьков.

Расписание рейсов

Киев 20:15 – Харьков 21:25

20:15 – 21:25 Харьков 07:35 – Киев 08:45

Рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме субботы, из аэропорта "Киев" (Жуляны).

Стоимость билетов по тарифу Promo начинается от 56 евро (1 533 гривен) в одну сторону и от 117 евро (3 211 гривен) в обе. Тариф вмещает 23 килограмма багажа, 7 килограммов ручной клади и перекус на борту.

Другие внутренние направления авиакомпании:

Киев – Ивано-Франковск

Киев – Запорожье

Киев – Черновцы

Львов – Запорожье

Львов – Киев

Львов – Харьков

Air Ocean Airlines: коротко

Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines была основана 16 сентября 2020 года, а 27 октября 2021 года Госавиаслужба Украины выдала компании лицензию на перевозку пассажиров воздушным транспортом.

В первую очередь авиакомпания будет летать по стране. Полеты выполняются на самолетах украинского производства АН-148 и АН-158. В настоящее время флот состоит из двух Ан-148-100E, ранее эксплуатировавшихся российской АНГАРА.

Средняя цена билетов на внутреннем рейсе составляет 1 500 гривен в одну сторону. Однако есть также промо тарифы.