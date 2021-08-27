Роскошный курорт займет 800 тысяч метров, а длина береговой линии – 750. Планируется, что после завершения строительства Рас Джамили будет похож на другой египетский курорт – Эль-Гуна.

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Новая локация будет расположена на берегу лагуны с рифом Рас Джамила с коралловыми садами, у ближайшей бухты Шарм-эль-Шейха – Рас Насрани. Она хорошо известна ценителям дайвинга.

На курорте построят трех-, четырех- и пятизвездочные отели, рестораны, бассейны, спортивные комплексы и другую необходимую инфраструктуру для туристов.

Как известно, за строительство будут отвечать Министерства государственного сектора бизнеса и гражданской авиации, которые уже подписали соглашение с двумя компаниями – Al-Montazah Tourism and Investment Company и Imac Aqaba.

По информации министерства госсектора бизнеса, комплекс будет возводиться на двух соседних земельных участках, принадлежащих компаниям, связанных с обоими министерствами.

Отметим, в Дубае построят новую туристическую достопримечательность – Ain Dubai, самое высокое в мире колесо обозрения. Его высота составит 250 метров.