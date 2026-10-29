Где теплее в ноябре – в Египте или на Канарских островах: куда лучше поехать в отпуск

В ноябре в Украине уже становится заметно холоднее, дни становятся короче, а погода – дождливой, и местами даже начинает идти снег. В конце осени путешественники ищут направления, где еще можно насладиться солнцем. Среди популярных направлений – Египет и Канарские острова.

В обоих местах тепло, но они отличаются температурой, ценами и возможностями для отдыха, пишет Interia Kobieta.

Где теплее в ноябре – в Египте или на Канарах?

По температуре преимущество на стороне Египта. В Хургаде и Марса-Аламе воздух днем прогревается примерно до 26–28 °C, а Красное море – до 25 °C. Это комфортные условия для купания, загара, дайвинга и сноркелинга. Однако по вечерам здесь может быть прохладно, а ветер только усилит ощущение холода.

На Канарских островах в ноябре тоже тепло, но не так жарко. На юге Тенерифе и Гран-Канарии температура обычно составляет 23–26 °C, а вода в Атлантическом океане прогревается до 22 °C.

Сколько стоит отдых в ноябре?

Египет часто выгоднее для тех, кто планирует неделю в отеле с питанием и системой "все включено". Туры могут стоить около 35 тысяч гривен с человека. Например, отдых на 8 дней в Шарм-эль-Шейхе обойдется в 39 тысяч, а лучшие гостиничные комплексы будут стоить до 46 тысяч гривен с человека.

На Канарских островах проживание обходится дороже, особенно если питаться в отеле. Поездка на 8 дней в Пуэрто-де-ла-Крус на Тенерифе стоит без питания 45 тысяч гривен. В Лас-Пальмасе на Гран-Канарии 9 дней обойдутся в 50 тысяч гривен, также без питания.

К расходам на Канарских островах стоит добавить питание, местный транспорт и аренду автомобиля. Цены зависят от дат, отеля и продолжительности отдыха.

Пляжный отдых или активное путешествие

Египет подойдет тем, кто мечтает о теплом море, пляже и отдыхе в отеле по системе "все включено". Помимо водных развлечений, можно запланировать поездки в пустыню или к достопримечательностям Древнего Египта.

Канарские острова больше подходят для тех, кто хочет совместить пляж с прогулками и изучением природы. На Тенерифе можно посетить национальный парк Тейде с вулканическими ландшафтами, на Лансароте – увидеть лавовые поля, а на Гран-Канарии – отправиться по горным тропам или прогуляться по прибрежным городам.