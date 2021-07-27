На двух популярных пляжах Одессы вода непригодна для купания
Морская вода двух одесских пляжей не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим показателям. Поэтому Минздрав рекомендует туристам воздержаться от купания на них.
С 19 по 26 июля в Одессе и области были отобраны 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические и 9 проб на санитарно-химические показатели. Из них 2 пробы не соответствуют гигиеническим требованиям.
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Специалисты отобрали 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические и 9 проб на санитарно-химические показатели. 2 пробы морской воды по санитарно-микробиологическим показателям не отвечали гигиеническим требованиям, – говорится в сообщении.
В частности, в Одессе – в прибрежной зоне пляжей в районе 10-й станции Большого Фонтана, а также на пляже "Лузановка" (Суворовский район города).
Скорее всего, причиной тому являются обильные ливни, прошедшие накануне. Уровень поверхностных вод поднялся и частично попал в акваторию городских пляжей.
Ливень в Одессе: детали
- Стихия царила в Одессе ночью 22 июля. За это время выпала месячная норма дождя – 45 миллиметров;
- Вследствие сокрушительного ливня обрушились стены, разваливался асфальт, затапливало частные дома;
- Кое-где спасателям приходилось помогать людям покинуть их затоплены дома, или извлекать их из маршрутки, которые тонули;
- В результате ГУ Держспоживслужбы в Одессе рекомендовало туристам временно воздержаться от купаний в море.