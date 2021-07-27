С 19 по 26 июля в Одессе и области были отобраны 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические и 9 проб на санитарно-химические показатели. Из них 2 пробы не соответствуют гигиеническим требованиям.

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Специалисты отобрали 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические и 9 проб на санитарно-химические показатели. 2 пробы морской воды по санитарно-микробиологическим показателям не отвечали гигиеническим требованиям, – говорится в сообщении.

В частности, в Одессе – в прибрежной зоне пляжей в районе 10-й станции Большого Фонтана, а также на пляже "Лузановка" (Суворовский район города).



Скорее всего, причиной тому являются обильные ливни, прошедшие накануне. Уровень поверхностных вод поднялся и частично попал в акваторию городских пляжей.

Ливень в Одессе: детали