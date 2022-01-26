Два по цене одного: в Ryanair длится однодневная распродажа авиабилетов
26 января 2022 , 18:59Читати новину українською
Источник:Ryanair
Лоукостер предлагает купить билет по тарифу Value и получить второй билет бесплатно. Распродажа работает только в пределах одного рейса.
Купить билеты по этой акции можно до полуночи 26 января. Цены стартуют от 13,50 евро (400 гривен). Путешествовать по акционным билетам можно будет с 1 по 28 февраля этого года.
Читайте также Польша, Турция, Египет и не только: куда чаще всего ездят украинцы
Предложение действует, если бронирование производится на нескольких пассажиров. Лететь по акционным направлениям предлагают из нескольких городов Украины. В частности:
- Киев,
- Львова,
- Одесса.
Популярные направления
Из Киева лоукостер предлагает следующие рейсы:
- Гданьск – от 15 евро (480 гривен);
- Рига – от 17 евро (540 гривен);
- Мальта – от 18 евро (570 гривен);
- Неаполь – от 19 евро (600 гривен);
- Венеция – от 19 евро (600 гривен);
- Рим – от 19 евро (600 гривен);
- Дублин – от 20 евро (640 гривен);
- Пафос – от 21 евро (670 гривен).
Куда можно отправиться из Львова:
- Пиза – от 17 евро (540 гривен);
- Неаполь – от 17 евро (540 гривен);
- Рига – от 17 евро (540 гривен);
- Венеция – от 18 евро (580 гривен);
- Рим – от 19 евро (600 гривен);
Куда можно отправиться из Одессы:
- Рим – от 19 евро (600 гривен);
- Гданьск – от 13 евро (400 гривен).
Заказывать билеты нужно на сайте Ryanair.