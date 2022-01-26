Два по цене одного: в Ryanair длится однодневная распродажа авиабилетов

26 января 2022 , 18:59
Читати новину українською

Источник:

Ryanair

Лоукостер предлагает купить билет по тарифу Value и получить второй билет бесплатно. Распродажа работает только в пределах одного рейса.

Купить билеты по этой акции можно до полуночи 26 января. Цены стартуют от 13,50 евро (400 гривен). Путешествовать по акционным билетам можно будет с 1 по 28 февраля этого года.

Читайте также Польша, Турция, Египет и не только: куда чаще всего ездят украинцы

Предложение действует, если бронирование производится на нескольких пассажиров. Лететь по акционным направлениям предлагают из нескольких городов Украины. В частности:

  • Киев,
  • Львова,
  • Одесса.

Популярные направления

Из Киева лоукостер предлагает следующие рейсы:

  • Гданьск – от 15 евро (480 гривен);
  • Рига – от 17 евро (540 гривен);
  • Мальта – от 18 евро (570 гривен);
  • Неаполь – от 19 евро (600 гривен);
  • Венеция – от 19 евро (600 гривен);
  • Рим – от 19 евро (600 гривен);
  • Дублин – от 20 евро (640 гривен);
  • Пафос – от 21 евро (670 гривен).

Куда можно отправиться из Львова:

  • Пиза – от 17 евро (540 гривен);
  • Неаполь – от 17 евро (540 гривен);
  • Рига – от 17 евро (540 гривен);
  • Венеция – от 18 евро (580 гривен);
  • Рим – от 19 евро (600 гривен);

Куда можно отправиться из Одессы:

  • Рим – от 19 евро (600 гривен);
  • Гданьск – от 13 евро (400 гривен).
Обратите внимание: цены указаны с учетом только ручной клади.

Заказывать билеты нужно на сайте Ryanair.

Автор: Юлія Бабич