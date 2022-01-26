Два по цене одного: в Ryanair длится однодневная распродажа авиабилетов

Лоукостер предлагает купить билет по тарифу Value и получить второй билет бесплатно. Распродажа работает только в пределах одного рейса.

Купить билеты по этой акции можно до полуночи 26 января. Цены стартуют от 13,50 евро (400 гривен). Путешествовать по акционным билетам можно будет с 1 по 28 февраля этого года.

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Предложение действует, если бронирование производится на нескольких пассажиров. Лететь по акционным направлениям предлагают из нескольких городов Украины. В частности:

Киев,

Львова,

Одесса.

Популярные направления

Из Киева лоукостер предлагает следующие рейсы:

Гданьск – от 15 евро (480 гривен);

Рига – от 17 евро (540 гривен);

Мальта – от 18 евро (570 гривен);

Неаполь – от 19 евро (600 гривен);

Венеция – от 19 евро (600 гривен);

Рим – от 19 евро (600 гривен);

Дублин – от 20 евро (640 гривен);

Пафос – от 21 евро (670 гривен).

Куда можно отправиться из Львова:

Пиза – от 17 евро (540 гривен);

Неаполь – от 17 евро (540 гривен);

Рига – от 17 евро (540 гривен);

Венеция – от 18 евро (580 гривен);

Рим – от 19 евро (600 гривен);

Куда можно отправиться из Одессы:

Рим – от 19 евро (600 гривен);

Гданьск – от 13 евро (400 гривен).

цены указаны с учетом только ручной клади.

Заказывать билеты нужно на сайте Ryanair.