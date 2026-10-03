Возраст превышает тысячу лет: в этой деревне в Закарпатье растут деревья, которые старше многих городов

Представьте себе деревья, которые пережили десятки поколений людей и до сих пор продолжают расти. Именно таких природных гигантов можно увидеть в одном из сел Закарпатья, где рядом стоят два дуба возрастом более тысячи лет.

О тысячелетних деревьях в Стужице рассказывают на сайте Ужанского национального природного парка и Funtime. Здесь можно увидеть "Дуб-чемпион" и "Дедо-дуб", у каждого из которых своя история и особенности.

Где растут легендарные дубы?

Тысячелетние деревья находятся в селе Стужица в Закарпатье, недалеко от государственной границы со Словакией и Польшей. Именно здесь, на территории Ужанского природного парка, растут два особенных дуба. Самый известный из них – это дуб-Чемпион. Его возраст оценивают примерно в 1300 лет. У дерева огромный ствол: его обхват составляет 9,6 метра, а высота более 25 – 30 метров.



Как выглядит дуб-Чемпион / фото Ужанского национального природного парка

Название "Чемпион" дерево получило после того, как в 2010 году его признали самым большим дубом Украины по размерам. Также оно стало призером конкурса "Дерево года в Украине". Рядом с ним растет еще один древний дуб – Дедо-дуб. Его возраст оценивают примерно в 1100 – 1200 лет.

Как выглядит Дедо-дуб / фото Ужанского национального природного парка

Какие легенды связаны с Дедо-дубом?

В отличие от Дуба-чемпиона, Дедо-дуб известен не только своим возрастом, но и местными преданиями. Одна из легенд гласит, что дерево выросло из желудя, который сюда принес огромный вепрь (дикий кабан). По другой версии, когда-то под дубом собирались разбойники, чтобы делить между собой награбленное.

Есть и третья история. Согласно ей, много лет назад дуб посадил один из местных жителей в память об односельчанах, погибших во время эпидемии чумы.

Что еще можно увидеть в Стужице?

Поездку к древним дубам можно совместить с другими видами активного отдыха. В селе рекомендуют посетить церковь Святого Михаила, расположенную в центре Стужицы. Достопримечательность отличается архитектурным стилем и декоративными элементами.

Также в этой местности можно отправиться в пеший или велосипедный поход. Однако из-за близости государственной границы туристам рекомендуют следить за маршрутом и картой. Добраться до Стужицы можно, доехав на поезде до Ужгорода или Мукачево, а оттуда продолжить путь на автобусе.

Где находятся дуб-Чемпион и Дедо-дуб: смотреть на картах