Доломитовые, швейцарские или французские: какие Альпы выбрать для незабываемого путешествия

Альпы ежегодно привлекают миллионы туристов, но каждый их регион имеет совершенно свой характер. Одни горы подходят для неспешных панорамных поездок, другие для длительных пеших маршрутов, а третьи дают возможность увидеть самую высокую вершину Европы.

Украинская тревел-блогерша jane.prorvina сравнила Доломитовые, швейцарские и французские Альпы и объяснила, почему они отличаются друг от друга. Каждый из этих регионов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому выбор зависит от того, какой формат отдыха вы ищете.

Почему Доломитовые Альпы привлекают?

Доломитовые Альпы – личные фавориты блогерши. Она называет их самыми красивыми из всех трех направлений. Одним из главных преимуществ этого региона является удобство для туристов. До многих смотровых площадок и живописных мест можно доехать на автомобиле или подняться по канатной дороге. Благодаря этому не нужно тратить несколько часов на сложные пешие маршруты, чтобы насладиться пейзажами.

Какие Альпы выбрать для отдыха: смотреть видео

Впрочем, популярность имеет и свои недостатки. В сезон здесь очень много людей, а найти место для парковки бывает непросто из-за их ограниченного количества.

Что особенного в швейцарских и французских Альпах?

Швейцарские Альпы, по словам автора, выше и разнообразнее. Здесь туристы могут увидеть не только высокогорные пейзажи, но и сурков, большие водопады и поля нарциссов. Именно это природное разнообразие делает регион особенно привлекательным. В то же время блогер обращает внимание и на два минуса.

Первый – местная кухня не произвела на нее особого впечатления. Второй – нужно быть готовыми к большому количеству пеших прогулок. Поэтому если не хочется много ходить, это направление может оказаться менее комфортным.

Французские Альпы в первую очередь стоит выбирать тем, кто мечтает увидеть самую высокую гору Европы. Отдельно блогер отмечает, что в этом регионе даже летом может быть довольно прохладно. Поэтому туристам стоит заранее позаботиться о теплой одежде и быть готовыми к переменчивой погоде.