В то время как большинство европейских городов уже давно привыкло к современным удобствам, в швейцарских Альпах есть долина, где люди до сих пор сохраняют традиционный образ жизни. Некоторые населенные пункты здесь даже остаются без подключения к электросети.

О необычной долине Бавона в Швейцарии рассказал журналист BBC Travel Майк МакИчерэн в своем репортаже. Он побывал в этой отдаленной местности Швейцарских Альп, исследовал древние каменные сооружения и пообщался с людьми, которые до сих пор сохраняют традиционный образ жизни.

Что такое древние хранилища splüi и почему их использовали?

Долина Бавона простирается всего на 12,1 километра, а в самых узких местах ее ширина составляет несколько сотен метров. Ее ландшафт сформирован крутыми скалами и огромными каменными глыбами, которые скатываются с горных склонов. Местные жители научились использовать эти природные образования для своих нужд. Они выдалбливали части камня, достраивали стены из сухого камня и устанавливали деревянные двери.

Так появились splüi – необычные укрытия, служили прибежищем для людей и животных. В более широком регионе долины Маджия зафиксировано около 405 таких сооружений. Самые древние из сохранившихся до наших дней датируются Средневековьем. Но первые следы человеческой деятельности в этой местности уходят корнями в неолит: тогда охотники, вероятно, использовали природные каменные образования в качестве временной защиты от непогоды.

Со временем назначение хранилищ расширилось. Когда люди начали постоянно жить в долине и строить двухэтажные каменные дома rustici, сооружения под валунами стали использовать для хранения сыра, вина, сена и других продуктов. Некоторые из них превратили в коптильни для сушки каштанов. В одном из хранилищ в Саббионе даже хранили ткацкий станок.

Жители долины живут в каменных домах под названием rustici / фото Mike MacEacheran

Почему жители долины Бавона до сих пор живут без электросети?

Жизнь среди горных склонов была нелегкой. Лишь около 1,5 % территории долины пригодны для земледелия, а сильные дожди, оползни и камнепады неоднократно разрушали местные поселения. Начиная с 16 века из-за природных катастроф долина постепенно пришла в упадок. Часть жителей оставалась здесь только летом, перегоняя скот между горными пастбищами.

В 1950-х годах, когда в регионе строили гидроэлектростанции и плотины, жители 11 из 12 поселений проголосовали против подключения к общей электросети. Исключением стал лишь Сан-Карло. Впоследствии местные жители все же начали использовать солнечную энергию для холодильников, а газ для нагрева воды и приготовления пищи. Однако большинство поселений и сегодня остаются вне централизованной электросети.

Сейчас в долине постоянно проживают лишь 11 человек. Большинство семей, которые поколениями жили здесь, приезжают преимущественно летом, а с приближением холодов покидают горные дома. Впрочем, есть и те, кто не хочет покидать эту местность.

Например, Роберто Педраццини вместе с женой Надеждой круглый год живут в Сонлерто. Супруги содержат традиционный дом rustico и небольшую ремесленную мастерскую. Раньше зимой им приходилось уезжать до выпадения снега, ведь иначе можно было оказаться отрезанными от внешнего мира. Теперь дорогу регулярно расчищают снегоуборочной техникой.

Как выглядит долина Бавона / инстаграм visitswitzerland

Как туристы могут увидеть необычные каменные сооружения?

Несмотря на удаленность, долина Бавона привлекает путешественников, желающих увидеть необычную архитектуру и горные пейзажи. Особенно много каменных хранилищ можно найти вблизи поселений Риторто, Монада и Саббионе. Один из способов исследовать местность – пройти по туристическому маршруту Transhumance Trail протяженностью 13,8 километра. Он пролегает по древней тропе перегона скота и проходит мимо старинных splüi, горных пастбищ и водопада Форольйо.

Некоторые хранилища до сих пор используются по назначению. Например, "splüi del forno" в Мондаде оборудовано как печь для выпечки хлеба. В других местные жители продолжают хранить сыр и вино. Посетить можно те сооружения, двери которых открыты, но туристов просят вести себя осторожно.

В долине также можно остановиться в традиционных каменных домах rustici, часть которых переоборудована под жилье для путешественников. В некоторых из них нет электричества, поэтому к такому отдыху стоит подготовиться заранее. Лучший период для поездки с конца мая до конца сентября. В это время долина наиболее оживленная, а сезонные рестораны и жилые помещения, как правило, открыты.

Добраться сюда можно на автобусе из Локарно: дорога занимает примерно 45 минут. Однако красота этой местности имеет и опасную сторону. 30 июня 2024 года сильные грозы привели к масштабным разрушениям: около 300 тысяч кубометров камней и обломков пронеслись через поселения Фонтана, Боско и Монада. В результате стихии погибли 7 человек, а долину закрыли для посетителей на 9 месяцев.