В Днепре расцвели первые мавританские газоны: в чем особенность этих живописных лужаек – фото
Мавританские газоны – и не клумба, и не классическая зеленая лужайка. Именно их цветения сейчас можно наблюдать в парках Днепра.
В этом году их посеяли в 5 парках города: парк им. Т.Г. Шевченка, парк Лазаря Глобы, Севастопольский парк, парк им. Б. Хмельницкого и парк Памяти и Примирения. В чем их особенность – читайте дальше!
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Мавританские газоны – это такая смесь семян, которая состоит из многолетних трав газонного типа и смеси диких луговых и полевых цветов. Такие поляны еще часто называют "цветочными", "ландшафтными" газонами.
Совсем скоро эти смеси полевых цветов образуют яркий красочный ковер, – говорится в сообщении.
Их особенность в том, что они не нуждаются ни в уходе, ни в стрижке.
В Днепре расцвели мавританские газоны / Фото: фейсбук департамента
Однако мавританские газоны имеют и минусы – это исключительно декоративные поляны. В отличие от классического газона, на них нельзя играть в активные игры, или просто ходить, потому что цветы неустойчивы к вытаптыванию.
Именно поэтому в департаменте призывают беречь красочный ковер – не входить, не топтать и не срывать цветы.
В чем особенность мавританских газонов / Фото: фейсбук департамента
Мавританские газоны: что известно
Как пишет департамент, их происхождение идет из далеких VII – VIII веков. Тогда в Испании и Северной Африке господствовали мавры, которые строили великолепные дворцы, внося в них свой неповторимый колорит. В то время в ландшафтном дизайне стали модными газоны с полевым разнотравьем, напоминающие дикий луг, что позже были названы "мавританскими".
Впоследствии их затмили стриженые газоны с отдельными клумбами. Но сегодня этот вид снова становится популярным.
Что известно о мавританских газонах / Фото: фейсбук департамента
Обычно мавританские газоны на 70 – 90% состоят из злаков и трав, а цветы составляют 10 – 30%. Те смеси, что были посеяны в парках Днепра, содержат 70 – 100% цветов.
Интересно то, что, когда созревают семена, однолетники самосеются, поэтому на следующий год газон снова порадует цветением.
Отмечается, что такие газоны очень полезны для парков: они вносят красоту, улучшают разнообразия, привлекают пчел и бабочек.
Напомним, ранее в Винницкой области расцвело лавандовое поле. Еще одно расположено в Ровенской области, недавно оно открыло туристический сезон.
Кроме того, в ботаническом саду Одесского национального университета имени Ильи Мечникова цветут тропические и субтропические цветы.