Граница 2 государств проходит прямо через библиотеку: где находится это необычное место

Представьте себе улицу, по которой можно перейти из одной страны в другую, даже не увидев пограничного пункта. Или здание, внутри которого проходит международная граница, а обычная линия на полу фактически определяет, где начинается одно государство и заканчивается другое. Именно так выглядит жизнь в одном из городов на границе США и Канады.

Интересные подробности о жизни на этой необычной территории описал The Center for Land Use Interpretation. Речь идет о Дерби-Лайн в штате Вермонт и Стенстеде в канадской провинции Квебек. Здесь граница не просто разделяет две страны: она буквально проходит через городскую среду.

Как граница проходит через город?

В Дерби-Лайн и Стенстеде международная граница пересекает улицы и даже отдельные здания. Две дороги, Maple Street/Rue Ball и Pelow Hill, а также Rue Lee, пересекают границу без привычных контрольно-пропускных пунктов.

В то же время человек, переходящий из одной страны в другую, должен сообщить об этом на соответствующей инспекционной станции. Поэтому даже поход к соседу через улицу может потребовать поездки к пункту контроля.



Как обозначается граница на улице / фото Reddit

Еще необычнее, когда граница проходит прямо внутри здания. В таком случае жильцам не нужно сообщать о каждом переходе с одной стороны здания на другую: правила уже зависят от того, с какой стороны они покидают здание.

Какие здания стоят прямо на границе?

Самые известные сооружения – это бесплатная библиотека и оперный театр Хаскелла, которые специально построили на границе как символ международной гармонии. Международная граница проходит прямо через здание, а ее расположение создает необычные детали.

Например, на полу нанесена линия, показывающая, где проходит граница между США и Канадой. При этом внутри здания можно свободно перемещаться между двумя сторонами.

Как выглядят библиотека и оперный театр: смотрите видео

Однако во время ремонта такое расположение стало серьезной проблемой. Последняя реконструкция длилась три года из-за необходимости учитывать строительные, противопожарные и исторические требования сразу двух стран. Даже общественные туалеты частично оказались на линии границы, поэтому к работам привлекали сантехников из США и Канады.

Пожарные лестницы театра расположены на канадской стороне, однако при проектировании их пришлось учитывать и американские требования. А линия на полу имеет вполне практическое значение: она показывает, какие части здания и мебели подпадают под американские, а какие под канадские страховые полисы.