Концерты, экскурсии и интересные события: как Львов будет праздновать свой день рождения в 2026 году

На следующей неделе Львов будет отмечать 770-й день рождения! Из-за полномасштабной войны громких празднований в городе не будут проводить, однако для жителей и гостей подготовили серию тематических событий, рассказывает Львовский городской совет.

Как будут праздновать день города 2026 во Львове?

В программе будут спортивные марафоны, эксклюзивный квиз во дворике Ратуши, публичные лекции, экскурсии и камерные концерты. Особым музыкальным подарком для львовян станет выступление под открытым небом группы "Один в каноэ". Специально к юбилею известный иллюстратор Сергей Майдуков создал праздничный логотип города. Его используют на сувенирной продукции ко Дню города, в частности на кофе, меде и чае.

Программа празднования / фото Львовского городского совета

Также во Львове погасят специальную почтовую марку с новой иллюстрацией, а впоследствии сувениры можно будет приобрести в центрах туристической информации. Кроме праздничных событий, ко Дню города также проведут специальный сбор в поддержку Вооруженных сил Украины.

Какие еще интересные события будут?

Со ссылкой на Lviv Travel, рассказываем о других классных событиях:

Ретро-кофе на Курбаса

2 мая в 14:00 улица Курбаса вернется в атмосферу начала 20 века. У Винотека Прага гостей будут угощать кофе на песке с кардамоном, галицкими бутербродами, а также проведут лекцию о культурной жизни старого Львова. Дополнит настроение винил-сет и живое музыкальное сопровождение. Организаторы просят придерживаться дресс-кода в стиле начала прошлого века.

Базар добра "Круг весны"

2 – 3 мая с 12:00 до 22:00 на улице Олексы Довбуша, 24 состоится благотворительная ярмарка. Вход – донат от 200 грн. Все собранные средства направят на помощь приюту для животных Домовенок.

Концерт "Пасхальные гаивки"

3 мая в 18:00 в нижнем зале Львовского академического театра кукол выступит этно-группа Этерия. В программе будут веснянки, гаивки и обрядовые песни в современном прочтении.

Бесплатные экскурсии в "Львиварне"

С мая в музейном комплексе Львиварня ежедневно будут проходить бесплатные экскурсии в 12:00, 14:00, 15:30 и 17:00. Посетителям обещают интерактивное путешествие историей города, искусством и традициями пивоварения.

