Концерты, экскурсии и интересные события: как Львов будет праздновать свой день рождения в 2026 году
- Львов будет отмечать 770-й день рождения с серией тематических событий, включая марафоны, квизы и концерты.
- К празднованию входят ретро-кофе, благотворительная ярмарка, концерт этно-группы и бесплатные экскурсии в "Львиварне".
770-летие Львов в этом году будет отмечать без масштабных гуляний, но с насыщенной программой для горожан и туристов. В течение нескольких дней в городе запланировали концерты, лекции, благотворительные события, тематические экскурсии и уличные акции.
На следующей неделе Львов будет отмечать 770-й день рождения! Из-за полномасштабной войны громких празднований в городе не будут проводить, однако для жителей и гостей подготовили серию тематических событий, рассказывает Львовский городской совет.
Как будут праздновать день города 2026 во Львове?
В программе будут спортивные марафоны, эксклюзивный квиз во дворике Ратуши, публичные лекции, экскурсии и камерные концерты. Особым музыкальным подарком для львовян станет выступление под открытым небом группы "Один в каноэ". Специально к юбилею известный иллюстратор Сергей Майдуков создал праздничный логотип города. Его используют на сувенирной продукции ко Дню города, в частности на кофе, меде и чае.
Также во Львове погасят специальную почтовую марку с новой иллюстрацией, а впоследствии сувениры можно будет приобрести в центрах туристической информации. Кроме праздничных событий, ко Дню города также проведут специальный сбор в поддержку Вооруженных сил Украины.
Какие еще интересные события будут?
Со ссылкой на Lviv Travel, рассказываем о других классных событиях:
- Ретро-кофе на Курбаса
2 мая в 14:00 улица Курбаса вернется в атмосферу начала 20 века. У Винотека Прага гостей будут угощать кофе на песке с кардамоном, галицкими бутербродами, а также проведут лекцию о культурной жизни старого Львова. Дополнит настроение винил-сет и живое музыкальное сопровождение. Организаторы просят придерживаться дресс-кода в стиле начала прошлого века.
- Базар добра "Круг весны"
2 – 3 мая с 12:00 до 22:00 на улице Олексы Довбуша, 24 состоится благотворительная ярмарка. Вход – донат от 200 грн. Все собранные средства направят на помощь приюту для животных Домовенок.
- Концерт "Пасхальные гаивки"
3 мая в 18:00 в нижнем зале Львовского академического театра кукол выступит этно-группа Этерия. В программе будут веснянки, гаивки и обрядовые песни в современном прочтении.
- Бесплатные экскурсии в "Львиварне"
С мая в музейном комплексе Львиварня ежедневно будут проходить бесплатные экскурсии в 12:00, 14:00, 15:30 и 17:00. Посетителям обещают интерактивное путешествие историей города, искусством и традициями пивоварения.
